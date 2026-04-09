Израелски напади убија дописник на Ал Џезира во Газа и двајца либански новинари, објави Асошиејтед Прес.

Мохамед Вишах, дописникот на Ал Џезира бил цел на напад со беспилотно летало во западниот дел на градот Газа. Портпаролот на израелската војска на арапски јазик, Авичај Адрае, на X изјави дека Вишах бил член на Хамас, објавувајќи твит од 2024 година во кој го опишуваат како „истакнат командант“ во нивното воено крило, меѓу другите позиции.

Во Либан, каде што во израелските напади врз Хезболах убија повеќе од 180 луѓе, загинаа и Гада Даех, презентер во „Саут ал-Фарах“, и Сузан Калил, новинарка и презентерка на телевизијата „Ал-Манар“ и радиото „Ал-Нур“ на Хезболах.