Во израелски напади уништени 30 станбени згради во Газа

Израел соопшти дека планира да го заземе градот, каде што се засолнуваат околу еден милион Палестинци

Израелските сили уништија најмалку 30 станбени згради во градот Газа и принудија илјадници луѓе да ги напуштат своите домови, соопштија палестински претставници, додека американскиот државен секретар Марко Рубио пристигна во неделата за да разговара за иднината на конфликтот.

Израел соопшти дека планира да го заземе градот, каде што се засолнуваат околу еден милион Палестинци, како дел од својата декларирана цел за елиминирање на милитантната група Хамас, и ги интензивираше нападите врз она што го нарече последен бастион на милитантната палестинска група.

Политичкото раководство на Хамас, кое се вклучи во преговори со прекин на огнот и договор за ослободување на заложниците, беше цел на Израел во воздушен напад во Доха во вторникот, во напад што предизвика широка осуда.

Катар ќе биде домаќин на итен арапско-исламски самит за да се разговара за следните чекори. Рубио рече дека Вашингтон сака да разговара за тоа како да се ослободат 48-те заложници што сè уште ги држи Хамас во Појасот Газа и да се обнови крајбрежниот појас. Се верува дека само 20 се живи.

„Она што се случи, се случи“, рече тој. „Ќе се сретнеме израелското раководство. Ќе разговараме за тоа што носи иднината“, рече Рубио пред да се упати кон Израел, каде што ќе остане до вторник.

Откако стигна таму, Рубио го посети местото за молитва на еврејскиот ѕид на Западниот ѕид во Ерусалим. Се очекуваше да разговара со премиерот Бенјамин Нетанјаху.

Посетата на Западниот ѕид повторно го потврдува признавањето на Ерусалим од страна на Америка како вечен главен град на Израел, според соопштението на Стејт департментот.

Кон крајот на 2017 година, за време на неговиот прв мандат како претседател, Доналд Трамп формално го призна Ерусалим како главен град на Израел и последователно ја пресели амбасадата на САД таму од Тел Авив.

Филип Лазарини, генерален комесар на Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа за палестинските бегалци на Блискиот Исток (UNRWA), во објава на X во неделата изјави дека агенцијата ги прекинала услугите во клиниката во кампот Бич, за која рече дека е единствената здравствена заштита достапна во енклавата северно од Вади Газа.

Водоводните и санитарни услуги сега се на половина капацитет, рече Лазарини, додавајќи дека 10 згради на UNRWA се погодени во градот Газа во последните четири дена.

Американските претставници го опишаа нападот врз членовите на Хамас во Катар, близок сојузник на САД, како еднострана ескалација што не им служи на интересите на САД или Израел. Рубио и американскиот претседател Трамп се сретнаа со катарскиот премиер Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани во петокот.

Нетанјаху потпиша договор за продолжување на планот за проширување на населбите што ќе се протега низ земјиштето на Западниот Брег што Палестинците го бараат за држава, потег за кој Обединетите Арапски Емирати предупредија дека ќе ги поткопа договорите на Абрахам, посредувани од САД, со кои се нормализираа односите на ОАЕ со Израел.

Агенциите за помош велат дека израелското преземање на градот Газа би било катастрофално за населението кое веќе се соочува со широко распространета неухранетост.

Израел соопшти дека во текот на изминатата недела завршил пет бранови воздушни напади врз градот Газа, насочени кон повеќе од 500 локации, вклучувајќи извидувачки и снајперски локации на Хамас, згради што содржат отвори за тунели и складишта за оружје. Локалните власти, кои не прават разлика помеѓу милитантни и цивилни жртви, велат дека најмалку 45 лица биле убиени од израелски оган низ енклавата во неделата, повеќето од нив во градот Газа.

Хамас соопшти дека израелските сили уништиле најмалку 1.600 станбени згради и 13.000 шатори од 11 август.

Во речиси двегодишната кампања на Израел против Хамас загинаа повеќе од 64.000 луѓе.