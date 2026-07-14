Обединетите Арапски Емирати го обвинија Иран за дрзок напад врз два танкера во Ормускиот теснец во кој загина еден, а осум беа ранети. Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека тие го напаѓаат Иран многу силно трета ноќ по ред, во услови на ескалација на нападите меѓу двете земји. Министерот за надворешни работи на Иран одговори на најавата за блокада велејќи дека Техеран ќе остане чувар на теснецот – користејќи го зборот на Трамп.

Спорот околу контролата врз Ормускиот теснец се заканува да ги попречи напорите за завршување на нивната војна, но Трамп инсистираше дека договор е сè уште можен. Како што тензиите околу меѓународниот воден пат се зголемија, Обединетите Арапски Емирати во понеделник вечерта соопштија дека иранските крстосувачки ракети погодиле два национални танкери, при што загинал еден индиски член на екипажот и ранил осум други, од кои четири биле сериозни.

Шестмина од повредените биле Индијци, додека двајца биле Украинци, соопшти Министерството за одбрана на ОАЕ во соопштението на X.

„Министерството за одбрана го осудува овој дрзок напад, кој претставува сериозно кршење и јасно кршење на меѓународното право, загрозувајќи ја безбедноста и стабилноста на регионот“, се вели во соопштението.

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) подоцна ги потврди нападите преку соопштение за Телеграм, каде што рече дека два танкера ги игнорирале предупредувањата, ги исклучиле навигациските системи и се обиделе да поминат низ миниран пат. Како одговор, ИРГЦ соопшти дека ги погодил танкерите и ги онеспособил. Додаде дека соработката со непријателот агресор ќе доведе само до жалење, штета и одложувања во отворањето на теснецот – како и до создавање енергетска криза во светот.

Цените на нафтата утрово се зголемија, суровата нафта Брент порасна за 0,7% на 83,87 долари за барел, додека нафтата што се тргуваше во САД беше за 0,9% повисока на 79,04 долари. Тоа следеше по скокот на цената на Брент за повеќе од 9% во понеделник, кога конфликтот ескалираше.

Во објава на Truth Social претходно истиот ден, Трамп рече дека САД ја враќаат поморската блокада на иранските пристаништа и ќе наметнат такса од 20% за целиот товар што се испорачува преку Ормускиот теснец. Тој рече дека ова ќе ги спречи иранските бродови или клиенти да влегуваат или излегуваат од клучната рута за превоз на нафта, но сите други земји ќе имаат фер и отворена употреба на теснецот. Блокадата ќе стапи на сила од 20:00 часот по Гринич во вторник.

Зборувајќи со новинарите во Белата куќа, Трамп рече дека САД „ги уништува сите нивни офанзивни капацитети и го контролира теснецот“. Запрашан за мировните преговори меѓу двете земји, тој рече: „Да, мислам дека е можен договор, секако, мислам“.

Централната команда на САД (Centcom) соопшти дека нападнала воени цели низ Иран, вклучувајќи ги Бушер, Ча Бахар, Јаск, Конарак, Абу Муса и Бандар Абас, што, според нив, дополнително ќе ја деградира способноста на Иран да напаѓа комерцијален брод.

Иранската армија соопшти дека како одговор нападнала американски воени средства во Кувајт, објавија иранските државни медиуми. Напади беа извршени и врз Бахреин, каде што ИРГК соопшти дека уништила неколку складишта со оружје, центар за сателитски комуникации и зграда во која се сместени американските сили. Рано утрово, ИРГК, исто така, потврди дека со балистички ракети нападнала воздухопловна база во Јордан.