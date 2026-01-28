Индија пријави две инфекции со вирусот Нипах, додека Тајланд и Малезија ја зајакнуваат контролата, пренесува „Ројтерс“. Во Европа засега нема регистрирани случаи.

Индиските власти ги следи инфекциите со вирусот, со две пријавени случаи во источната индиска држава Западен Бенгал, а некои земји од Југоисточна Азија ја зголемуваат проверката на авионските патници.

„Се шират шпекулативни и неточни бројки за случаите на вирусот Нипах“, предупреди индиското министерство преку соопштение, во кое го наведува бројот на инфекции како два.

Властите идентификувале и следеле 196 контакти поврзани со двата случаи, при што никој од нив не покажал симптоми и сите тестирани биле негативни на вирусот. Тајланд додаде посебни паркинг места за авионите што пристигнуваат од подрачја со епидемии на нипах, а патниците мора да пополнат здравствени изјави пред да влезат во земјата.

Министерството за здравство на Малезија соопшти дека ја зајакнува подготвеноста преку здравствени прегледи на меѓународните пунктови за влез, посебно за патници што пристигнуваат од земји со ризик.

„Министерството останува будно против ризикот од ширење по спорадичните инфекции во неколку други земји“, соопштија оттаму.

Светската здравствена организација (СЗО), која го проценува стапката на смртност од вирусот Нипах на 40% до 75%, го рангира како патоген со висок приоритет поради потенцијалот да предизвика епидемија. Не постои вакцина за превенција на инфекцијата и нема лек за нејзино лекување.

Вирусот Нипах (NiV) е опасен вирус што може да предизвика сериозни болести кај луѓето и животните. Кај луѓето симптомите се треска, главоболка, болки во мускулите, вртоглавица, замор, а во сериозни случаи енцефалитис (воспаление на мозокот) и тешки респираторни проблеми.

Вакцина и лек нема, се дава само поддршка и симптоматско лекување. Превенцијата се базира на избегнување контакт со заразени животни и лица, како и добра хигиена и контрола на храна.