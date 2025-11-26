Од први до триесет и први декември ќе може бесплатно да се игра DLC-то за играта Hitman World of Assassination каде Еминем го најмува Агентот 47 да изврши атентат врз неговото Алтер его Слим Шејди.

Приказната во играта се одвива во психијатриска клиника каде Слим Шејди (лудата страна на Еминем) има направено стара просторија во Санаториумот да биде сцена за пеење и рапување пред другите пациенти.

Хитмен е задолжен да изврши атентат врз Слим Шејди, кој гине на повеќе начини – Задавен со жица, пукан со пиштол… Но се појавува повторно и повторно поради премисата дека Еминем сето ова го фантазира пробувајќи да си ја оттргне личноста од неговиот сопствен „стариот јас“ што го представува Слим Шејди.

Доста интересна склопка за DLC во играта. Секако спотот и песната за Слим Шејди е доста познат и своевремено – но таму се алудира на негови имитатори:

Секако мора овде да се напомене дека се влече доста инспирација и од премисата во филмот Fight Club што има слична тема, а градуално со време стана еден од најгледаните и најповторувано гледани филмови воопшто, иако при премиерата не беше успешен филмот своевремено, сепак вредноста му се виде години потоа.

Маршал Метерс попознат како раперот Еминем очигледно се обидува да реактуализира стари свои содржини, што можат да допрат до неупатени нови генерации како нешто ново. Во последно време Еминем со истата цел се појавува во комичниот филм на Адам Сендлер -Хепи Гилмор 2, но еве сега го има и во гејминг индустријата – каде цели кон реактуелизација.

Хитмен серијалот на игри секогаш бил забавен – доколку имате трпение да играте стелт мисии. Целосниот наслов на ова DLC гласи HITMAN World of Assassination – Eminem vs. Slim Shady Elusive Target.