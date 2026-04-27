Денеска во Градскиот парк со повеќе активности во кои доминираше портокаловата боја, беше одбележан Денот на кралот на Холандија.

На просторот околу холандскиот лавиринт и ридот спроти „Школка“ во Градскиот парк се одржаа

еко-разменотека, во Vrijmarkt стил, на која се разменуваа книги, аксесоари, спортска опрема или лични предмети, а имаше и натпревар за накитени велосипеди.

Скопските средни училишта се натпреваруваа со креативни теми што ги поврзуваат Македонија и Холандија, а за најмалите беше организиран лов на богатство и забава во холандскиот лавиринт.

Гостите кои носеа отпадна амбалажа можеа да добијат бесплатен пијалак од Вело Кафе.

Настанот е во организација на Биди Зелен (GoGreen) и Амбасадата на Кралството Холандија во Северна Македонија.