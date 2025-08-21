чет, 21 август, 2025

Во голем руски напад со беспилотни летала и ракети врз Украина беше убиено едно лице, а петнаесет се повредени

Нападот главно бил насочен кон западните региони на земјата, соопштија воздухопловните сили, каде што се верува дека е доставен и складиран голем дел од воената помош што ја обезбедуваат западните сојузници на Украина. Во нападите загина најмалку едно лице, а повредени се 15 други, според официјални лица

Русија започна еден од најголемите воздушни напади оваа година врз Украина, испукувајќи 574 беспилотни летала и 40 балистички и крстосувачки ракети преку ноќ, соопштија украинските воздухопловни сили во четврток, додека неодамнешниот дипломатски притисок за запирање на тригодишната војна се обидува да добие на интензитет, пренесува Асошиејтед Прес.

Нападот главно бил насочен кон западните региони на земјата, соопштија воздухопловните сили, каде што се верува дека е доставен и складиран голем дел од воената помош што ја обезбедуваат западните сојузници на Украина. Во нападите загина најмалку едно лице, а повредени се 15 други, според официјални лица.

Според официјалните бројки, ова беше трет најголем воздушен напад на Русија оваа година во однос на бројот на испукани беспилотни летала и осми најголем во однос на ракетите. Повеќето такви руски напади погодија цивилни области.

Нападите се случија за време на обновените напори предводени од САД за постигнување мировен договор по инвазијата на Русија врз нејзиниот сосед во февруари 2022 година. Американскиот претседател Доналд Трамп разговараше за војната со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска минатата недела, а на почетокот на оваа недела беше домаќин на украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери во Белата куќа.

Зеленски го осуди нападот што се случил преку ноќ, велејќи дека бил извршен „како ништо да не се менува“.

Москва не покажа знаци дека води значајни преговори за завршување на војната, рече Зеленски. Тој ја повика меѓународната заедница да одговори со посилен притисок врз Москва, вклучително и построги санкции и царини.

Во меѓувреме, Украина ги продолжи своите напади со дронови со долг дострел произведени во Русија врз инфраструктурата во Русија што ги поддржува воените напори на Москва. Меѓу другите цели, таа погоди рафинерии за нафта, а цените на бензинот на големо во Русија достигнаа рекордно високо ниво во последните денови.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха изјави дека Русија нападнала „голем американски производител на електроника“ во западна Украина. Тој не даде дополнителни детали, но Зеленски рече дека компанијата произведува домашни апарати.

Западните делови на Украина се далеку од линијата на фронтот на бојното поле на исток и југ од земјата, каде што во тешката војна на исцрпување загинаа десетици илјади војници од двете страни.

Во коментарите од среда, кои беа ембаргоирани до четврток, Зеленски рече дека Украина ќе одржи интензивни состаноци за да разбере каков вид безбедносни гаранции се подготвени да обезбедат нејзините сојузници.

Деталите ги разработуваат советниците за национална безбедност и воените претставници. Плановите ќе станат појасни во рок од 10 дена, рече Зеленски. Потоа очекува да биде подготвен да одржи директни разговори со Путин за прв пат по целосната инвазија.

Разговорите би можеле да се водат и во трилатерален формат заедно со Трамп, рече Зеленски. Се дискутира местото за состанокот, а Швајцарија, Австрија и Турција се можни, додаде Зеленски.

