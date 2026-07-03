Голем пожар попладнево го зафати пробиштипскиот регион ширејќи се на отворен простор меѓу три локални села. Огнената стихија започнала на потегот меѓу селата Бучиште, Неокази и Петршино, по што сите расположливи сили биле упатени на терен.

Директорот на ДЗС, Стојанче Ангелов, информира дека во селото Бучиште пожарот е веќе локализиран, но огнот зад себе остави материјална штета, при што има изгорено една куќа.

Иако состојбата во Бучиште е ставена под контрола, нов бран од пожарот веќе се префрла кон соседното село Ратавица.

Исто така пред околу еден час изби голем пожар во Штип, којшто најмногу се шири кон „Исарот“.

Од Дирекцијата за заштита и спасување информираат дека еден од ,,ер тракторите” е упатен кон Штип за да помогне при гаснење на пожарот. Овој пожар првично беше забелжан над регионалниот пат Штип-Пробиштип.