ЕУ воведува начин за проверка на возраста на луѓето онлајн во рок од неколку недели, продолжувајќи со напорите за заштита на децата на интернет, при што тврди дека во меѓувреме ги решила долгогодишните грижи околу приватноста и безбедноста, пренесува Политико.

Овој потег доаѓа во момент кога европските лидери, меѓу кои францускиот претседател Емануел Макрон и британскиот премиер Кир Стармер, го зголемуваат притисокот врз социјалните мрежи да направат повеќе за да ги заштитат своите корисници од ризици по менталното и физичкото здравје. Макрон во четврток ќе одржи повик со лидерите на ЕУ, како и со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, за да изврши притисок за преземање мерки за забрана на социјалните мрежи за деца.

Објавувајќи нова алатка за проверка на возраста во Брисел во средата, фон дер Лајен изјави дека најголемите технолошки платформи во светот „повеќе немаат изговори“ да не ја проверуваат возраста на корисниците пред да им дозволат пристап до ограничени содржини како порнографија или коцкање, а наскоро и до социјални мрежи.

Доколку Комисијата успее да ги усогласи платформите со овие правила, интернет-корисниците во ЕУ — дури и оние што само престојуваат во Унијата — наскоро ќе бидат замолени да ја потврдат својата возраст за да пристапат до онлајн услуги со возрасни ограничувања. Но, проверките на возраста нашироко се сметаат од застапниците за приватност како тројански коњ за надзор, а неколкумина рекоа дека иницијативата на Брисел има потреба од многу повеќе доработка пред да почне да се применува.

Тврдејќи дека изворниот код „воопшто не е ни блиску до состојба подготвена за реална употреба“, Лонингер рече дека Комисијата мора „да ги преиспита своите планови за проверка на возраста и наместо тоа да се фокусира на одамна задоцнетото спроведување“ на законите на ЕУ за онлајн содржини. Критичарите велат дека секој обид за проверка на возраста ќе ја поткопа онлајн анонимноста и ризикува да му наштети на правото на децата да имаат пристап до информации.

Потегот од средата доаѓа во момент кога политичкиот моментум зад возрасните ограничувања за зависничките социјални мрежи го надминува темпото на политичките проценки. Панел експерти што го свика фон дер Лајен за да ја изготви својата препорака ќе го одржи својот втор состанок во четврток. Тој ќе го достави својот предлог-политика до летото, рече фон дер Лајен.

„Родителите се тие што треба да ги воспитуваат своите деца, а не платформите“, рече фон дер Лајен додека ја претставуваше новата алатка, додавајќи дека технологијата е подготвена да се воведе во следните неколку недели.

Апликацијата за проверка на возраста нема да биде задолжителна за платформите, но Комисијата соопшти дека тоа е нејзиното преферирано решение за тоа како платформите треба да ја проверуваат возраста на корисниците за да ги исполнат законските обврски. Доколку сакаат да користат други решенија, ќе мора да докажат дека тие се подеднакво добри.

За да ги ублажи загриженостите околу приватноста, Комисијата соопшти дека интегрирала таканаречени zero-knowledge proofs — криптографско решение што ќе овозможи апликацијата до платформите да пренесе само одговор да или не за возраста, без откривање идентификувачки информации.

Според Симеон де Броувер од EDRi, чадор-организација на граѓански групи за приватност: „Комисијата ги претставува своите алатки како решение за загриженостите околу приватноста, но другите дигитални права — слободата на информирање, слободата на изразување на младите луѓе и на возрасните кои нема да можат да ја користат алатката — се целосно заборавени.“

Објавата на фон дер Лајен — иако техничка — укажува на огромниот замав зад забраните на социјалните мрежи со цел децата и тинејџерите да се држат подалеку од платформите и нивните зависнички алгоритми.

Седум земји кои веќе работеле на свои апликации во координација со ЕУ ќе ги пуштат во употреба своите верзии до крајот на годината, изјави високиот функционер на Комисијата: Кипар, Данска, Франција, Грција, Италија, Ирска и Шпанија.

Апликацијата им нуди на луѓето три начини да ја докажат својата возраст: пасоши, национални лични карти и трет начин наречен „QR код“, според кој доверлив давател, како училиште или банка, може да ја потврди возраста на корисникот.

Апликацијата потоа ќе ја зачува информацијата дали корисникот е постар од 13, 15 или 18 години, без да задржува други податоци, изјави функционерот на Комисијата. Онлајн услугите, како сајтовите со содржина за возрасни или социјалните мрежи, потоа ќе можат да ја повикаат апликацијата за да проверат дали корисникот е постар од одредена возраст.

Фон дер Лајен ќе им го претстави решението на лидерите на ЕУ во четврток во обид да добие политичка поддршка. На повикот ќе присуствуваат осум шефови на држави, како и Макрон — од Кипар, Чешка, Германија, Грција, Италија, Ирска, Шпанија и Словенија — како и министрите за дигитализација од Австрија, Холандија, Полска и Португалија, изјави функционер на Елисејската палата.

Апликацијата ќе функционира со користење IP адреси, кои ја покажуваат локацијата на корисниците, што значи дека може да се заобиколи со виртуелна приватна мрежа (VPN), изјави високиот функционер на Комисијата.

Ранд Хамуд, директор за безбедност во граѓанската организација Center for Democracy and Technology Europe, во изјава испратена по електронска пошта рече дека плановите „нудат малку уверување во однос на многуте грижи за заштита на податоците, анонимноста и безбедноста за високоризични лица“, како што се бранителите на човекови права, луѓето во егзил или новинарите, „на кои сите им е потребно да можат да пристапуваат до онлајн услуги анонимно и безбедно“.

Хамуд рече дека исто така не е јасно до каков вид пристап до податоците би имале владите и агенциите на ЕУ преку системот, и како Комисијата би спречила следење или споделување лични податоци со други компании или влади.