Експлозија што се сличила преку експлозивна направа сериозно повреди три лица во станбена зграда во Монако, а напаѓачот избегал во Франција, соопштија локалните власти. Француските и украинските медиуми објавија дека меѓу повредените се украински тајкун и неговото семејство.

Невообичаениот напад во понеделникот го шокираше елитното кнежевство на медитеранскиот брег. Водачот на Монако, принцот Алберт Втори, го нарече „одвратен чин“ и рече дека сите служби на земјата се мобилизирани за да се обезбеди безбедноста.

Француските и монаковските власти го бараат напаѓачот, чиј мотив е под истрага, изјави за новинарите највисокиот владин функционер на Монако, државниот министер Кристоф Мирман.

Експлозијата се случила околу 21 часот на влезот од резиденција во близина на француската граница, при што биле повредени двајца возрасни и едно дете кои биле однесени во болници во Франција, рече тој.

Осомничениот ја преминал границата со Франција пеш и бил идентификуван преку видео надзор во Монако и соседниот француски град Босолеј, рече Мирман.

Француски национален полициски службеник изјави дека француската полиција го бара осомничениот и ја поддржува истрагата, но не сакаше да даде повеќе детали.

Францускиот радиодифузер BFM и украинскиот новински сајт „Украинска правда“ го идентификуваа еден од повредените како украинскиот градежен тајкун Вадим Јермолаев. „Украинска правда“ објави дека тој бил цел на украинските санкции во 2023 година поради врски со Русија.

Извор: Асошиејтед Прес