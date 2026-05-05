Во експлозија во фабрика за огномет во кинеската покраина Хунан загинаа 21 лице, а 61 се повредени, што предизвика повик од претседателот Си Џинпинг за темелна истрага, објавија утрово државните медиуми.

Снимките од социјалните медиуми покажа како се издигаат огромни облаци од чад. Ројтерс ја потврди локацијата прикажана на снимката, која беше објавена на социјалните медиуми на 4 мај, како Чангша.

Пет спасувачки екипи од речиси 500 лица, заедно со три роботи за спасување, беа испратени на местото на настанот, усвојувајќи координиран пристап човек-машина за спроведување пребарувања во мрежен стил.

Две складишта за црн барут во рамките на фабричкиот комплекс претставуваа опасност од висок ризик, се вели во извештајот, додавајќи дека властите ги евакуирале жителите од опасните зони, воспоставиле зона за спасување од еден километар и контролна зона од три километри.

Експлозијата се случила во компанијата за производство и прикажување огномет „Хуашенг“, соопштија државните медиуми.

Лицето одговорно за компанијата е приведено, а причината за несреќата се истражува, објави државниот весник „Чајна дејли“.

Си повика на брза истрага за да се утврди причината за експлозијата и строга одговорност за инцидентот, објави „Синхуа“.

Минатата година, Кина извезе огномет во вредност од 1,14 милијарди долари, што е повеќе од две третини од глобалната продажба, покажаа податоците од Опсерваторијата за економска сложеност.

Си, исто така, им нареди на властите да го зајакнат скринингот на ризикот и контролата на опасностите во клучните индустрии, да ја подобрат јавната безбедност и да ја обезбедат безбедноста на животите и имотот на луѓето.

Си често дава важни упатства до локалните власти по големи несреќи и катастрофи со смртни случаи. Минатата недела, тој повика на национално подобрување на капацитетот на Кина за одговор на катастрофи.

Си, исто така, издаде упатства откако пожар уништи неколку станбени кули во комплексот Ванг Фук Корт во Хонг Конг во ноември, при што загинаа 168 лица.