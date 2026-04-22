среда, 22 април, 2026
Meta.mk

Во Бугарија се преврте автобус полн со украински патници на пат кон Турција, најмлаку двајца загинати

Автобусот застанал на патот поради недостаток на гориво, потоа се превртел наназад и се превртел, при што загинале најмалку две лица во возилото

22.04.2026 | 10:53
Мета Од: Мета
Фото: David von Diemar on Unsplash

Автобус со 39 украински државјани, 37 патници и двајца возачи, се преврте денес малку пред 7 часот наутро на патот што води до граничниот контролен пункт Малко Трново со Турција, изјави за БТА градоначалникот на Малко Трново, Илијан Јанчев.

Автобусот застанал на патот поради недостаток на гориво, потоа се превртел наназад и се превртел, при што загинале најмалку две лица во возилото.

Десет лица се однесени во Итната медицинска помош во Малко Трново, додека шест други со потешки повреди се префрлени во болниците во Бургас. Некои од патниците се сместени во Дневниот центар за лица со попреченост во Малко Трново.

Полицијата го приведе возачот на автобусот во Регионалната полициска управа во Малко Трново. Истрагата за утврдување на околностите поради кои возилото се придвижило и ги усмртило патниците е во тек.

Ознаки: , , , , , ,

Повеќе од оваа категорија

