Во Бугарија се преврте автобус полн со украински патници на пат кон Турција, најмлаку двајца загинати

Автобус со 39 украински државјани, 37 патници и двајца возачи, се преврте денес малку пред 7 часот наутро на патот што води до граничниот контролен пункт Малко Трново со Турција, изјави за БТА градоначалникот на Малко Трново, Илијан Јанчев.

Автобусот застанал на патот поради недостаток на гориво, потоа се превртел наназад и се превртел, при што загинале најмалку две лица во возилото.

Десет лица се однесени во Итната медицинска помош во Малко Трново, додека шест други со потешки повреди се префрлени во болниците во Бургас. Некои од патниците се сместени во Дневниот центар за лица со попреченост во Малко Трново.