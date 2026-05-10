Во текот на месец април, пријавени се 5 нови случаи на ХИВ/СИДА, од кои четири се лица од машки и едно лице од женски пол, на возраст од 20 до 39 години, информираат во Институтот за јавно здравје, во месечниот билтен за акутни заразни заболувања за месец април.

„Согласно постоечката евиденција на пријавени случаи (заклучно со 30.04.2026), кумулативниот број на лица регистрирани со ХИВ/СИДА во Р.С. Македонија, за периодот 1987–2026, изнесува 745, од кои 140 лица се починати лица“, пишува во билтенот.

Во групата на сексуално и крвно преносливи инфекции (без ХИВ/СИДА) регистрирани се 7 заболени лица. Пријавени се 3 случаи на сифилис, 3 случаи на вирусен хепатитис Б и еден случај на вирусен хепатисис Ц.

ИЈЗ известува и за нови случаи на резистенција на антибиотици.

„Во текот на април 2026 година во ИЈЗ се пристигнати 1,160 пријави за изолиран-докажан причинител на заразна болест и резистенција на антибиотици. Најчесто пријавувани причинители во месец април се MRSA, HPV и RSV.

Според пријавите, резистенција покрај MRSA, е регистрирана е и кај Klebsiella и Enterococcus species Escherichia coli и Enterobacter cloacae“, пишува во билтенот.

Во текот на април, најчесто регистрирано акутно заразно заболување се овчите сипаници со вкупно 397 пријавени заболени лица. Тие во вкупниот број на заболени во месецот учествуваат со 42,4%, а во групата на десетте најчести заразни заболувања за овој месец учествуваат со 43,1%. Во однос на претходниот месец март, се регистрира зголемување на бројот на пријавени од овчи сипаници за 12,8%, а во однос на месец април, намалување за 31,0%.