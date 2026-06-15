Околу 200 демонстранти во саботата ги урнаа металните и оградите од бодликава жица околу луксузен градежен објект на јадранскиот брег на Албанија, што е уште еден знак за растечкиот гнев против градењето во еколошки чувствителни области.

Албанците со недели протестираат против планираниот луксузен проект поддржан од компанија поврзана со Џаред Кушнер, зет на американскиот претседател Доналд Трамп, во близина на Валона, која е позната по своите фламинга и место за гнездење на желки.

Во саботата, селаните од Рјол, сместен во област со песочни плажи и борови шуми во северозападна Албанија, протестираа против друг проект, велејќи дека се гради на нивно конфискувано земјиште.

Тие мавтаа со албански национални знамиња и извикуваа „Револуција“ додека ги уриваа оградите. Избувнаа неколку судири со полицијата, но полицијата не ги спречи да ја отстранат оградата.

„Протестите нема да престанат сè додека жителите на селото Рјол не бидат обесштетени. Ние сме 200 семејства чија земја е запленета“, рече Зеке Николе Шулани, 56, еден од сопствениците на земјиште кои протестираат неколку месеци.

Албанска компанија планира луксузен туристички комплекс со пет ѕвезди на локацијата, а проектот доби одоберение за инвеститор со посебен статус од страна на албанската влада.

„Она што се случува во оваа земја е лудост“, рече Николин Маркпаљај, 60, друг локален сопственик на земјиште. „Ги замоливме инвеститорите да дојдат и да се консултираат со луѓето, но тие одбија. Мислат дека можат да го земат целото ова богатство без крв или нешто друго што може да се случи тука?“