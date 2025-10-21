Во 33 општини ќе се избира градоначалник во втор круг

Во 33 општини во државата, на 2 ноември граѓаните ќе избираат градоначалник во втор круг, бидејќи во првиот, не биле исполнети условите за избор, соопштија во Државната изборна комисија (ДИК). Во вториот изборен круг ќе се смета за победник оној кој има добиено поголем број гласови, односно нема цензус за избор на градоначаник во вториот изборен круг. Во 43 општини, пак, гласањето е завршено во првиот круг за избор на градоначаници.

Во Аеродром, во втор круг ќе се избира меѓу Александар Трајановски и Дејан Митевски, во Боговиње, Бесник Емши и Фети Абази, во Брвеница – Хаким Рамадани и Јовица Илиевски, во Валандово – Перо Костадинов и Ѓоко Камчев. Во Виница во втор круг на избори ќе одат Гоце Милевски и Митко Костадиновски, во Дебар – Фисник Мела и Рамадан Имери, а во Дебарца – Златко Силјаноски и Зоран Ногачески. За власт во Демир Капија ќе се борат Лазар Петров и Наталија Димитриева, во Дојран – Ристо Џинев и Илија Тентов, а во Долнени Блерим Исљами и Сашко Велјановски.

Во Зрновци, пак, граѓаните ќе избираат помеѓу Ванчо Митев и Борчо Коцев, карпошани меѓу Сотир Лукровски и Стевчо Јакимовски, а во Кичево, за локална власт ќе се борат Фатмир Дехари и Александар Јовановски. Во општина Конче во втор круг одат Благој Илиев и Златко Ристов, во Кочани – Влатко Грозданов и Венко Крстевски, а пак, во Крушево – Томе Христовски и Нико Чоневски. Во Куманово ќе се гласа за Максим Димитриевски и Горан Стојковски, во Лозово за Ацо Велковски и Бошко Цветковски, во Македонска Каменица – Соња Стаменкова и Димчо Атанасовски, додека во Македонски Брод ќе се избира меѓу Жарко Ристески и Милосим Војнески.

За Могила претенденти се Драганчо Саботковски и Сашо Пивковски, за Неготино – Петар Мантев и Марија Нацева, за Пробиштип – Драган Атанасов и Тони Тоневски, а за Ранковце – Даниел Крстевски и Даниел Павловски. Во Росоман граѓаните ќе гласаат за Стојан Николов и за Ѓорѓи Крстевски, во Струга за Арсим Далипи и Менди Ќура, во Студеничани за Ејуп Абази и Азем Садики, а пак во Тетово во втор круг одат Бајрам Реџепи и Биљал Касами. Во Центар во втор круг одат Мирослав Лабудовиќ и Горан Герасимовски, во Чешиново Облешево Горанчо Крстев и Јорданче Костадинов, во Чучер Сандево – Сашко Комненовиќ и Зоран Бајовски и во Шуто Оризари – Ерџан Демир и Курто Дудуш.

„Има четири општини во кои не се исполнети законските услови од излезност од минимум една третина од вкупниот број лица со право на глас, па таму ќе се повторат во целост изборите, во рок од 60 дена од објавувањето на конечните резултати од ДИК. Се работи за овие 4 општини: Гостивар, каде што излезноста била 33,31 процент, Маврово Ростуше – 30,31 процент, Врапчиште 25,18 и Центар Жупа – 21,49 проценти“, информира Борис Кондарко, претседателот на ДИК.

Тој информира и дека до среда вечер тече рокот за поднесување приговори за резултатите од гласањето.

На локалните избори, во првиот круг гласале вкупно 854.620 граѓани. За градоначалник на град Скопје во втор круг ќе одат Амар Мециновиќ од Левица кој освои 29.282 гласови и Орце Ѓоргиевски со освоени 89.170 гласови. Во Советот на град Скопје, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ освои 21 советник, коалицијата предводена од СДСМ – 6 советници, Левица – 6, НАИ – 4 советници , ВЛЕН – 4 советници, Јана Белчева – 1, Марјан Калевски 1, Искуство за успех – 1 и ЗНАМ 1 советник.