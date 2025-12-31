Еколошката новинарка Татјана Шлосберг, внука на поранешниот американски претседател Џон Ф. Кенеди, почина на 35-годишна возраст, само неколку недели откако ја објави нејзината терминална дијагноза за рак, пренесува Дојче Веле.

„Нашата прекрасна Татјана почина утрово. Таа секогаш ќе биде во нашите срца“, напиша семејството во соопштение објавено на профилите на социјалните мрежи на Фондацијата за библиотеката ЏФК.

Покојната новинарка откри во есеј во „Њујоркер“ во ноември дека ѝ е дијагностицирана акутна миелоидна леукемија, редок и агресивен вид на рак кој е претежно чест кај лица над 60 години. Лекарите првпат биле предупредени за нејзината состојба откако го родила своето второ дете во мај 2024 година. Тие откриле невообичаено висок број на бели крвни клетки, што е предизвикано од болеста.

„За време на последното клиничко испитување, мојот лекар ми рече дека може да ме одржи во живот можеби една година“, напиша таа во својот есеј. „Мојата прва помисла беше дека моите деца, чии лица трајно живеат на внатрешната страна на моите очни капаци, нема да ме паметат.“

Покојната новинарка објавуваше широко во медиуми, вклучувајќи ги „Атлантик“ и „Венити фер“. Во 2019 година, таа ја објави наградуваната книга: „Незабележлива потрошувачка: Влијанието врз животната средина што не знаете дека го имате.“

Татјана Шлосберг присуствуваше на потпишувањето на нејзината книга на Самитот за здравје „Ин гуп“ во Сан Франциско 2019 година во павилјонот „Крејнвеј“ на 16 ноември 2019 година во Ричмонд, Калифорнија.

Шлосберг, ќерка на поранешната дипломатка Каролин Кенеди, им се придружи на многуте гласови од своето семејство во осудата на Роберт Ф. Кенеди помладиот, изборот на американскиот претседател Доналд Трамп за министер за здравство.

„Гледав од мојот болнички кревет како Боби, наспроти логиката и здравиот разум, беше потврден за позицијата, и покрај тоа што никогаш не работел во медицината, јавното здравство или владата“, напиша таа.

Роберт Ф. Кенеди помладиот, поранешен демократ кој стана поддржувач на Трамп, беше жестоко критикуван за неговата историја на промовирање теории на заговор за вакцини и дезинформации, вклучително и од членови на неговото истакнато демократско семејство.

Пред да биде потврден за функцијата, мајката на Шлосберг, Каролин, им напиша писмо на американските сенатори во кое ги повикува да гласаат против номинацијата на нејзиниот братучед за министер за здравство, опишувајќи го како „предатор“ кој е зависен од моќ.