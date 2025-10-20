пон, 20 октомври, 2025

ВМРО ДПМНЕ прогласи победа во триесет општини во прв круг, СДСМ во три

Вториот круг на Локалните избори ќе се одржи на 2 ноември

ВМРО ДПМНЕ прогласи победа во над триесет општини во првиот круг на локалните избори. Според се уште неофицијалните резултати на Државната изборна комисија, нови градоначалници на коалицијата предводена од владеачката партија ќе има во  традиционалното упориште на СДСМ, Струмица, како и во Делчево, Берово, Битола, Прилеп, Штип, Кавадарци, Гевгелија и во Охрид.

Во првиот круг градоначалници од ВМРО ДПМНЕ добија и скопските оптштини Бутел, Ѓорче Петров, Гази Баба и Кисела Вода, како и Сопиште, Илинден, Петровец и Јегуновце.

Премиерот Христијан Мицкоски се заблагодари на сите кои ја дале довербата на кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ и истакна дека тоа не е награда, туку задача за новите градоначалници да работат за напредок на своите општини.  

Опозициската СДСМ според партиските информации во прв круг победи во Крива Паланка, Кривогаштани и во Богданци, а води во трките за градоначалник на Центар, Пробиштип, Чучер-Сандево, Чешиново-Облешево, Лозово, Росоман и други.

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче рече дека не посакувале ваков резултат, но сепак дека е задоволен што во неколку општини има зголемување на бројот на гласови за неговата партија, во споредба со претходните избори.

Вториот круг на Локалните избори ќе се одржи на 2 ноември.

