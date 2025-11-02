пон, 3 ноември, 2025

ВМРО-ДПМНЕ освојува две третини од општините каде се гласаше во вториот круг

ДУИ победува само во една општина, а СДСМ во три. Со ова, колицијата на власт, ВМРО-ДПМНЕ и ВРЕДИ имаат речиси апсолутна власт во целата држава

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ со избројани 94 отсто од избирачките места во вториот круг од локалните избори 2025, се чини дека освојува 21 општина и Градот Скопје од вкупно 33 општини каде што се гласаше на 2 ноември.

По ВМРО-ДПМНЕ, според број на освоени градоначалнички мандати, е нивниот коалиционен партнер од албанскиот блок, ВРЕДИ, со освоени 4 градоначалнички места, па потоа СДСМ со 3 градоначалнички места и Унијата на Роми, ЗНАМ, НАИ (ДУИ) со по едно место и во една општина е победник независен кандидат.

ВМРО-ДПМНЕ победува во Скопје, Аеродром, Брвеница, Валандово, Виница, Дебарца, Демир Капија, Дојран, Карпош, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Лозово, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробиштип, Ранковце, Росоман, Чешиново Облешево и Чучер Сандево.

ВРЕДИ победува во Боговиње, Дебар, Долнени и Тетово.

СДСМ победува во Зрновци, Македонска Каменица и Центар.

ДУИ во Студеничани, ЗНАМ во Куманово, Унијата на Роми во Шуто Оризари и независен кандидат во Струга.

Со ова, колицијата на власт, ВМРО-ДПМНЕ и ВРЕДИ имаат речиси апсолутна власт во целата држава.

Мицкоски порача да не се забегува во победата, туку да се оправда довербата од граѓаните

Претседателот на ВМРО–ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, вечерва по завршувањето на локалните избори изјави дека „народот ја вратил Македонија во свои раце" и дека победата на...
Резултати од внатрешноста: ВМРО-ДПМНЕ пред победа во Кочани

Со пребројани 97 отсто од избирачките места, се чини дека кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ за градоначалник на Кочани, Владко Грозданов, има недостижна предност пред независниот...
Орце Ѓорѓиевски е новиот градоначалник на Скопје

Орце Ѓорѓиевски, кандидатот на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ е новиот градоначалник на Скопје. Тој го победи противкандидатот од Левица Амар Мециновиќ, со освоени над 95.000 гласови. Ѓорѓиевски, кој досега беше градоначалник на...
Мицкоски ја славеше победата во Кичево, порача дека е свесен за големиот број граѓани што не излегоа да гласаат

Премиерот Христијан Мицкоски ја славеше победата на ВМРО ДПМНЕ во Кичево, каде како градоначалник во вториот круг беше избран нивниот кандидат Александар Јовановски, кој го победи Фатмир Дехари од Националната Алијанса...
Мицкоски порача да не се забегува во победата, туку да се оправда довербата од граѓаните

Претседателот на ВМРО–ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, вечерва по завршувањето на локалните избори изјави дека „народот ја вратил Македонија во свои раце" и дека победата на неговата партија е „победа на вербата, надежта...
Возач со џип прегази жена на пешачки кај гимназијата „Јосип Броз Тито" и побегна од местото на несреќата

Во центарот на Скопје, денес попладне се случи тешка сообраќајна несреќа во која жена-пешак беше прегазена на пешачки премин кај гимназијата „Јосип Броз Тито", по што возачот побегнал од местото на...
