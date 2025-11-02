ВМРО-ДПМНЕ освојува две третини од општините каде се гласаше во вториот круг

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ со избројани 94 отсто од избирачките места во вториот круг од локалните избори 2025, се чини дека освојува 21 општина и Градот Скопје од вкупно 33 општини каде што се гласаше на 2 ноември.

По ВМРО-ДПМНЕ, според број на освоени градоначалнички мандати, е нивниот коалиционен партнер од албанскиот блок, ВРЕДИ, со освоени 4 градоначалнички места, па потоа СДСМ со 3 градоначалнички места и Унијата на Роми, ЗНАМ, НАИ (ДУИ) со по едно место и во една општина е победник независен кандидат.

ВМРО-ДПМНЕ победува во Скопје, Аеродром, Брвеница, Валандово, Виница, Дебарца, Демир Капија, Дојран, Карпош, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Лозово, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробиштип, Ранковце, Росоман, Чешиново Облешево и Чучер Сандево.

ВРЕДИ победува во Боговиње, Дебар, Долнени и Тетово.

СДСМ победува во Зрновци, Македонска Каменица и Центар.

ДУИ во Студеничани, ЗНАМ во Куманово, Унијата на Роми во Шуто Оризари и независен кандидат во Струга.

Со ова, колицијата на власт, ВМРО-ДПМНЕ и ВРЕДИ имаат речиси апсолутна власт во целата држава.