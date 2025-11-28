ВМРО ДПМНЕ денеска ги обвини функционерите на СДСМ, Зоран Заев, Венко Филипче и Љупчо Николовски, дека дозволиле 2000 тони пченица и јачмен во вредност близу 800.000 евра од државните стокови резерви да се најдат на црн пазар на една соседна држава.

Викторија Андоновска од ВМРО ДПМНЕ на денешната прес конференција посочи дека иако пченицата постоела и била употреблива, директорот Димковски и уште 4 лица направиле записник во кој напишале дека има помалку 2000 тони јачмен и пченица, а овој записник, Заев, Филипче и Николовски, без никакви проверки го заклучиле на владина седница.

„Со оваа постапка, се поставува прашањето дали Заев, Филипче и Николовски биле свесни за криминалот што се случувал во Агенцијата за стокови резерви? Дали Димковски за овој криминал кој е проценет на близу 800.000 евра, добил дозвола и насока од страна на Заев, Филипче и Николовски? Дали ова трио, добило еднаков процент и затоа сега Димковски ќе лежи за овие тројца? Затоа ли од страна на СДС, толку се гласни за земјоделството, затоа што знаат каков криминал имаат направено?“, праша Андоновска.