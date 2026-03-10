Властите во Њу Мексико започнаа претрес на ранч кое претходно било во сопственост на Џефри Епстин, соопштија државни претставници вчера, пренесува „Гардијан“.

Ранчот, познат како „Зоро ранч“, било место на бројни наводни злоупотреби, според граѓански и кривични судски постапки. Но оваа локација не била подложена на исто ниво на истрага како другите имоти на Епстин, а истрага на „Гардијан“ минатиот месец открила дека федералните власти очигледно никогаш не го истражиле ранчот во Њу Мексико.

Министерството за правда на државата Њу Мексико вчера соопшти дека „иницирало претрес“ на ранчот „Зоро“, со помош на државната полиција и канцеларијата на шерифот на округот Сандовал. Претресот бил извршен по наредба на државниот јавен обвинител Раул Торез.

Во последно време повторно се зголеми вниманието кон ранчот „Зоро“ откако Министерството за правда на САД неодамна објави околу 3 милиони истражни документи поврзани со Епстин. Претресот доаѓа неколку недели откако Торез најави дека државата повторно ќе ја отвори истрагата од 2019 година за наводни нелегални активности на ранчот.

Државата соопшти дека таа истрага претходно била ставена во мирување по барање на федералните обвинители во Њујорк Сити, кои спроведувале втора истрага за шемата за сексуална трговија со луѓе на Епстин, што доведе до неговото апсење.

Законодавците во Њу Мексико исто така формирале „комисија за вистината“ за да ги испита активностите што се случувале на ранчото.

Огромниот ранч од 10.000 акри (околу 4.000 хектари) се наоѓа надвор од Санта Фе во Ново Мексико. Со години, според сведоштва на повеќе жени, Епстин таму наводно злоупотребувал тинејџерки и млади жени. Преживеаните опишале различни ужаси што, според нив, се случувале на тоа изолирано место.

Тоа било локација која наводно ја посетувале влијателни мажи, меѓу кои и поранешен гувернер на Њу Мексико. Исто така било предложено како место за наводниот план на Епстин да ја „распространи својата ДНК низ човечката раса“ преку оплодување што е можно повеќе жени.

Истрагата на „Гардијан“ минатиот месец откри дека пред државата повторно да го отвори случајот, изгледало дека нема активни кривични истраги поврзани со ранчот.