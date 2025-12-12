Владата на Северна Македонија нема детални податоци за тоа колку километри поминале службените возила, а ја започнала постапката за продажба на 104 стари возила. Тие го чекаат регистарот на Министерството за внатрешни работи за да имаат една појасна слика. Во меѓувреме, анализата на Порталб.мк за возниот парк на службените возила во земјата откри неколку недоследности, недостаток на транспарентност и многу дилеми. Според базата на податоци на Државната комисија за спречување на корупција, во која фигурираат 6.659 службени возила, над 15% или 1009 возила не се во возна состојба, а за 179 возила не се знае во каква состојба се.

Многу дилеми, малку одговори

Порталб.мк се обрати до Владата на РСМ со низа прашања и дилеми што произлегоа од оваа анализа, како што се: дали Владата планира да ги замени старите возила со нови, колку возила ќе бидат повлечени од употреба, колку ќе бидат „поеколошки“, колку се чести и ефикасни поправките на старите возила, колку се ефикасни старите возила во однос на потрошувачката на гориво, како се вршат анализите пред купување на возила бидејќи во возниот парк доминира марката „Пежо“, дали Владата има податоци за тоа колку километри просечно годишно поминуваат службените возила, колку се во возна состојба, а колку се надвор од употреба, колку се троши секоја година за гориво, одржување, гуми и осигурување и кој треба да биде одговорен за недостатокот на податоци за состојба на возилата.

Од Владата на РСМ, без да дадат многу детали, информираа дека само Службата за општи и заеднички работи (СЗЗР) може да даде точни информации за возилата што ѝ се на располагање.

„Во рамките на нашиот возен парк, ВИП возила се купени преку оперативен лизинг, а нивната замена е планирана за крајот на 2027 година. Станува збор за 45 возила Шкода. Во иднина се анализираат можностите за купување на поеколошки и енергетски поефикасни возила“, соопштија од Владата за Порталб.мк.

За возилата што не се под лизинг, Службата за општи и заеднички работи на Владата веќе започнала постапка за нивно елиминирање.

„Покрената е постапка за продажба на 104 стари возила како старо железо, а дел од возилата што се во добра техничка состојба остануваат во употреба за потребите на делегациите, курирските услуги и магацинските работи“, соопштија од Владата.

Од Извршната власт додадоа дека поради нивната старост, овие возила често имаат потреба од поправки, поради што почнавме да го оптимизираме возниот парк и возилата се користат само во неопходни и службени ситуации.

Во врска со деталните податоци за поминатите километри, Владата нема точни информации.

„Министерството за внатрешни работи работи на создавање на еден централен регистар на возила, кој треба да биде готов до крајот на тековната календарска година“, соопштија од Владата.

Од таму додаваат дека видот на возила за идните набавки зависи од секоја институција поединечно, која самостојно ги спроведува постапките за јавни набавки.

„Подетални податоци, вклучително и бројот на возила што се надвор од употреба, ќе бидат достапни откако ќе биде завршен новиот регистар. Очекуваме ова да се случи наскоро и ви стоиме на располагање за дополнителни информации“, соопштија од Владата.

Што покажуваат податоците?

Според aнализата на Порталб.мк врз возниот парк на службените возила, врз основа на податоците на Државната комисија за спречување на корупција, во која фигурираат 6.659 службени возила, над 15% или 1009 возила не се во возна состојба, а за 179 возила не се знае во каква состојба се.

Трите најстари возила се стари 58 години и се произведени во 1967 година, според податоците тие се уште се во возна состојба, два Мерцедеси и еден ФАП.

21 возило се од 2025 година и се од различни модели како Шкода, Форд, Опел и други.

Најкористената марка на возила од страна на државните институции останува „Пежо“, со 532 возила.

Според податоците од регистарот за годината на производство на службените возила, просечната година на производство е 2009 година. Институцијата со најголем број на возила е Министерството за внатрешни работи, со 693 возила. Меѓутоа, бројот на службени возила е поголем, бидејќи не сите институции или возила се опфатени со овој регистар.

Од друга страна, постојат и возила со статус на класифицирани информации, па затоа за нив нема податоци.

Нетранспарентни институции

Многу институции не доставиле податоци за службените возила до Државната комисија за спречување на корупција пред локалните избори, како што налага Изборниот законик.

Вкупно 1.514 институции беа обврзани да достават податоци, но податоци доставиле само 635 институции, или 42%, додека пак 879 институции, или 58%, воопшто не доставиле податоци. Од ДКСК за Порталб.мк потврдија дека ситуацијата останува иста.

Но, сè уште нема точна бројка за вкупниот број на службени возила, бидејќи и Министерството за внатрешни работи располага со такви податоци и тие не се усогласени со податоците на ДКСК.

Како што дознаваме, Министерството за внатрешни работи работи на нов регистар, но сè уште нема конкретен датум кога ќе биде готов.

Следува третото продолжение за службените возила, со фокус на Министерството за внатрешни работи (МВР), како институција со најголем број на службени возила.