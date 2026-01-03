Владата на Венецуела ги обвини САД за напади врз цивилни и воени објекти во повеќе држави откако најмалку седум експлозии и ниско летачки авиони беа слушнати околу 2 часот наутро по локално време во саботата во главниот град, Каракас, пренесува Асошиејтед Прес.

Пентагон и Белата куќа не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Чад можеше да се види како се издига од хангарот на воената база во Каракас. Друга воена инсталација во главниот град беше без струја. Луѓе од различни населби се стрчаа кон улиците. Некои можеа да се видат во далечината од различни области на Каракас.

„Целата земја се тресеше. Ова е ужасно. Слушнавме експлозии и авиони“, рече Кармен Идалго, 21-годишна канцелариска службеничка, со треперлив глас. Таа одеше брзо со двајца роднини, враќајќи се од роденденска забава. „Чувствувавме како воздухот да нè удира“.

Владата на Венецуела, во соопштението, ги повика своите поддржувачи да излезат на улиците.

„Луѓе, на улиците!“, се вели во соопштението. „Боливарската влада ги повикува сите општествени и политички сили во земјата да ги активираат плановите за мобилизација и да го отфрлат овој империјалистички напад.“

Во соопштението се додава дека претседателот Николас Мадуро „наредил да се спроведат сите национални планови за одбрана“ и прогласил „состојба на надворешно нарушување“.

Ова доаѓа во време кога американската војска во последните денови ги напаѓа наводните бродови за шверц на дрога. Во петокот, Венецуела изјави дека е отворена за преговори за договор со САД за борба против трговијата со дрога.

Мадуро, исто така, во претходно снимено интервју емитувано во четврток рече дека САД сакаат да изнудат промена на владата во Венецуела и да добијат пристап до нејзините огромни нафтени резерви преку повеќемесечната кампања за притисок што започна со масовно воено распоредување во Карипското Море во август.

Мадуро е обвинет за наркотероризам во САД. ЦИА стоеше зад нападот со беспилотни летала минатата недела врз пристаниште за кое се верува дека го користеле венецуелските нарко-картели, што беше првата позната директна операција на венецуелска почва откако САД започнаа со напади врз бродови во септември.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, со месеци се закануваше дека наскоро би можел да нареди напади врз цели на венецуелско копно. САД, исто така, запленија санкционирани танкери за нафта покрај брегот на Венецуела, а Трамп нареди блокада на други во потег што се чинеше дека е наменет да стави построг притисок врз економијата на јужноамериканската земја.

Американската војска напаѓа бродови во Карипското Море и источниот Тихи Океан од почетокот на септември. До петок, бројот на познати напади врз бродови е 35, а бројот на убиени лица е најмалку 115, според бројките објавени од администрацијата на Трамп.

Тие следеа по големото зголемување на американските сили во водите покрај Јужна Америка, вклучително и пристигнувањето во ноември на најсовремениот носач на авиони во земјата, што додаде илјадници војници на она што веќе беше најголемото воено присуство во регионот со генерации.

Трамп ги оправда нападите со бродови како неопходна ескалација за да се спречи протокот на дрога во САД и тврдеше дека САД се вклучени во „вооружен конфликт“ со нарко-картелите.

Во меѓувреме, иранската државна телевизија извести за експлозиите во Каракас во саботата, прикажувајќи слики од главниот град на Венецуела. Иран е близок до Венецуела со години, делумно поради нивното заедничко непријателство кон САД.