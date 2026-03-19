Владата на Република Србија одлучи да ја продолжи забраната за извоз на нафта и нафтени производи до 2 април 2026 година.

„Забраната се однесува на извозот на дизел, бензин и сурова нафта преку сите видови транспорт, и ја проширивме како една од мерките за заштита на граѓаните и економијата од скокот на цените на нафтата на светскиот пазар, кој сè уште трае. Дополнително, одлучивме да ослободиме 40.000 тони дизел од резервите, како дополнителна мерка за заштита на пазарот, што ќе се спроведе во наредните денови”, рече министерката за рударство и енергија, Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ.

Џедовиќ Хандановиќ исто така наведува дека целта на мерките што ги усвојува и ги применува државата, како што е намалување на акцизната давачка на гориво во износ од 20% – е да се заштити домашниот пазар од недостиг на нафтени производи и скокови во цените, поради глобалните нарушувања на светскиот пазар поради конфликтот на Блискиот Исток и зголемување од 40% на цената на нафтата во последните недели.