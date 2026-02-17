Шпанската влада им наложи на обвинителите да ги истражат платформите на социјалните медиуми Икс, Мета, и ТикТок за наводно ширење материјал за сексуална злоупотреба на деца генериран од вештачка интелигенција, изјави премиерот Педро Санчез, пренесува Ројтерс.

Објавата доаѓа во време кога европските регулатори преземаат мерки против големите технолошки компании, наведувајќи ја распространетоста на злоупотребувачките практики на онлајн платформите, почнувајќи од антиконкурентско однесување во дигиталното рекламирање до намерно дизајнирање на зависност предизвикувачки функции на социјалните медиуми.

Трите компании именувани од Санчез не одговорија веднаш на барањата за коментар испратени по е-пошта.

„Овие платформи го поткопуваат менталното здравје, достоинството и правата на нашите деца“, напиша Санчез на својот X профил. „Државата не може да го дозволи ова. Неказнувањето на овие гиганти мора да заврши.“

Тој рече дека владата ќе побара од обвинителите да „ги истражат злосторствата што X, Meta и TikTok можеби ги прават преку создавање и ширење детска порнографија користејќи ја нивната вештачка интелигенција“.

Шпанија не е единствената земја што истражува сексуално експлицитна содржина генерирана од xAI четботот на Илон Маск, Grok, на X – други влади започнаа истраги, забрани и барања за заштитни мерки во растечкиот глобален притисок за ограничување на нелегалниот материјал.

Порано овој месец, Санчез објави неколку мерки насочени кон ограничување на онлајн злоупотребата и заштита на децата, вклучително и предложена забрана за пристап до платформите на социјалните медиуми за лица под 16 години.

Истиот ден, француската полиција изврши рација во канцелариите на X на Маск, а обвинителите му наредија на технолошкиот милијардер да се соочи со прашања во рамките на проширената истрага поради растечкиот надзор на платформата од страна на властите низ цела Европа.

Во ноември, Санчез изјави дека шпанскиот парламент ќе ја испита Мета за можни прекршувања на приватноста на нејзините корисници на Фејсбук и Инстаграм.

Во меѓувреме, Комисијата за заштита на податоци на Ирска во вторникот соопшти дека отворила формална истрага за Grok во врска со обработката на лични податоци и нејзиниот потенцијал за производство на штетни сексуализирани слики и видеа, вклучително и на деца.