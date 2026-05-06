Владата на Канарските острови соопшти дека се спротивставува на дозволата луксузен крузер, кој е погоден од појава на смртоносниот хантавирус, да пристане на архипелагот, изјави нејзиниот лидер Фернандо Клавихо, пренесе „Гардијан“.

„Оваа одлука не се базира на никакви технички критериуми, ниту има доволно информации за да се увери јавноста или да се гарантира нивната безбедност“, изјави Клавихо, како што пренесе Ројтерс.

Тој додаде дека побарал итна средба со премиерот Педро Санчез за да се разговара за ова прашање. Клавихо предводи коалиција со конзервативната Народна партија, главната опозиција на социјалистите на Санчез.

Претходно денес, шпанската државна телевизија TVE објави дека крузерот треба да пристане на канарскиот остров Тенерифе, повикувајќи се на извори од здравственото министерство.