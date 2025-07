Во рускиот воздушен напад врз Киев вкупно 23 лица се повредени, а 14 бараат хоспитализација

Русија започна масовен напад со беспилотни летала и ракети врз Киев изминатата ноќ, при што беа повредени најмалку 23 лица и беа разгорени пожари низ градот, пренесува Укринформ.

Според дописник на медиумот „Киев пост“ видени се хеликоптери како црпат вода од локалните езера за да се борат со пожарите, додека густ чад висел над станбените области до утрото. Воздушна тревога беше прогласена во Киев во 17:15 часот во четврток, 3 јули, поради закана од напад со беспилотни летала. Таа траеше до 19:24 часот, но во 20:00 часот сирените повторно се огласија.

Во областа Днепровски, остатоци од беспилотни летала паднаа во дворовите на станбените згради и на територијата на образовна институција, без да предизвикаат пожар.

Во Соломјански, остатоци паднаа врз нестанбени згради. На територијата на гаражна задруга избувна пожар. Во оваа област гореа и магацини, како и административна зграда.

Во Свјатошинскиот округ, остатоци од руско беспилотно летало паднале на територијата на магацините, предизвикувајќи пожар. Остатоци паднале и во дворот на 16-катна станбена зграда – гореле автомобили. Пожар избувнал во приватниот сектор како резултат на паѓање на остатоци.

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025