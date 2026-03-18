Агенцијата за здравствена безбедност на Обединетото Кралство продолжува да го истражува избувнувањето на менингококна болест во Кент. Заклучно со вчерашниот ден до 17 часот, потврдени се 9 лабораториски случаи, а 11 пријави сè уште се под истрага, со што вкупниот број достигнува 20, објавува Обединетото кралство.

Како што оттаму информираат, шест од потврдените случаи се потврдени како менингококна болест од група Б. За жал, 2 лица починале, а од последното ажурирање нема нови смртни случаи.

Едно лице кое живеело во Кент било примено во болница во Лондон, без контакти во заедницата во Лондон. Сите засегнати лица кои во моментов се поврзани со избувнувањето се млади возрасни.

Агенцијата е запознаена со случај во кој бебе со потврдена инфекција од менингококна група Б, кое во моментов не е поврзано со избувнувањето, но истрагата за овој случај ќе продолжи.

Ова е брзо развивачка ситуација и можно е да се појават дополнителни случаи, бидејќи лицата со симптоми се охрабруваат да побараат медицински совет.

Антибиотиците остануваат најефикасниот третман за ограничување на ширењето на инвазивната менингококна болест. Досега се дадени над 2.500 дози на студенти, блиски контакти и други лица, вклучително и некои од оние кои биле во клубот „Chemistry“ помеѓу 5 и 7 март.

Британскиот министер за здравство, Вес Стритинг, за „Њујорк тајмс“ изјави:

„Ова е невиден избув. Ситуацијата исто така брзо се развива.“