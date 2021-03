Вистиномер: Претседателот на Танзанија не бил убиен, туку починал во болница од здравствени причини

Потпретседателката на Танзанија, Самија Сулуху, причината за смртта на шеесет и едногодишниот претседател Џон Магуфули не ја лоцира во никакво убиство, туку посочи дека имал здравствени проблеми, односно срцево заболување. „Википедија“, повикувајќи се на изјава од потпретседателката Сулуху, пишува дека претседателот имал коморбидитети повеќе од 10 години, а, исто така, наведува дека постоеле шпекулации во најмалку два наврата дека Магуфули бил заразен со коронавирусот пред да почине, пишува Вистиномер.мк во својата нова анализа, што подолу ја пренесуваме во целост.

Рецензираме Фејсбук пост во којшто се коментира веста за смртта на претседателот на Танзанија, Џон Магуфули и се тврди дека тој бил „убиен“.

Но, дали е навистина така?

Потпретседателката на Танзанија, Самија Сулуху, причината за смртта на шеесет и едногодишниот претседател Џон Магуфули не ја лоцира во никакво убиство, туку посочи дека имал здравствени проблеми, односно срцево заболување.

Tanzania’s 61-year-old President John Magufuli died from a heart disease according to Vice President Samia Suluhu. This puts to rest unconfirmed reports that he died from COVID-19, which he denied was in Tanzania for long. pic.twitter.com/rJ1nT6UWoW

