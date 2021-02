Фејсбук пост, во којшто е споделен медиумски напис, ја дезинформира јавноста дека се воведуваат нови правила, со кои наместо мајка, жената ќе се нарекува „родител кој раѓа“, пишува Вистиномер.мк во својата нова анализа, којашто подолу ја пренесуваме во целост.

Во оваа објава, која во моментот на нашата рецензија има над 45 интеракции (реакции, споделувања и коментари), се вели:

Во прилог на постот е линкуван текст со наслов: „Нови правила: Наместо мајка, жената ќе се нарекува родител кој раѓа“. Оваа насловна конструкција не прецизира дека содржината се однесува на Велика Британија и тоа само за една болничка групација од Брајтон (вкупно две болници), така што има елементи да се оквалификува и како „клик бејт” наслов. Клик бејт насловите се поставени со намера да привлечат што повеќе читатели да го кликнат насловот и да генерираат сообраќај на интернет страницата, ама со содржина која ќе биде делумно скриена во насловот.

Но, да видиме за што се работи.

Во текстот и во насловот има контрадикторни тврдења. Болница во Брајтон, Велика Британија, се одлучила да користи термини во својата внатрешна комуникација кои ќе ги вклучуваат сите полови за своите услуги за породување. Јазичните промени нема да се применуваат кога со пациентот ќе се седи „еден на еден”, а ќе се однесуваат на секој граѓанин поединечно.

Термините мајка и мајчинство не се исклучуваат од терминологијата која персоналот ќе ја користи со жените и мајките во нивните индивидуални случаи на породување и мајчинство. Меѓутоа, кога во болницата ќе дојде личност со небинарен пол, тогаш болницата ќе го адаптира својот вокабулар спрема нејзините потреби. Ова адаптирање само ги вклучува овие лица, без притоа да влијае на каков било начин на мајките кои се жени.

На својот профил на Твитер, болницата јасно истакнува дека НЕМА ДА ГО ИСКЛУЧИ од својот правилник јазикот за обраќање кон мајките и жените.

Today we are launching the UK’s first clinical and language guidelines supporting trans and non-binary birthing people.

Follow us as we post throughout the week.

Find out more on our webpage

➡️ https://t.co/EPaesy4RWN#transpregnancy #nonbinarypregnancy #genderinclusion pic.twitter.com/qgzhJ2e6On

— Brighton and Sussex Maternity (@BSUH_maternity) February 8, 2021