Вистиномер: Лага е дека австралиските деца позитивни на ковид-19 се одвојуваат од родителите

Во продолжение ја пренесуваме рецензијата на „Вистиномер“ на објава на Фејсбук што дезинформира дека во Австралија децата позитивни на ковид-19 насила се одвојуваат од родителите:

Рецензираме пост на Фејсбук кој е прилично вирален на социјалните мрежи. Станува збор за видео од Австралија за кое се тврди дека прикажува како полицијата насила одзема дете од таткото, бидејќи било тестирано позитивно на коронавирусот.

Ваквите информации не се точни, а демант стигна од локалната полиција од каде нагласија дека австралиските деца кои се тестирани позитивно на ковид-19 не се одвојуваат од своите родители. Реaкцијата следеше откако видеото со таквото тврдење почна да се споделува на социјалните мрежи и да станува вирално.

Полицијата од југоисточната држава Викторија, на 20 август, на својот официјален Твитер профил, напиша:

Victoria Police can confirm this is inaccurate. This vision was in no way related to Covid/vaccinations or testing. For the privacy of those involved, we will not be providing any further details.

— Victoria Police (@VictoriaPolice) August 20, 2021