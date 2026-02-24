Висококатницата на Вјесник во Загреб, што изгоре лани во ноември ќе се урива бидејќи е небезбедна, потврди државниот секретар на Министерството за просторно планирање, градежништво и државен имот Тончи Главиниќ и најави дека работите ќе се изведуваат во фази. Во комплексот Вјесник пристигнаа багери и припадници на хрватската армија, кои ќе треба што поскоро да го отстранат целиот мебел од Хрватскиот парламент што беше складиран таму.

„Во моментов, во облакодерот на 15-ти кат се спроведуваат истражни дејствија, односно се земаат примероци од бетон и арматура. Од безбедносни причини, на тој кат се поставени и 12 потпори. Верувам дека резултатите од тестовите ќе ги добиеме во следните два или три дена“, рече тој. Додаде дека ги посетиле локациите со експерти за надзор, изведувачот и ревизорот, и дека наскоро се очекува оградување и испораката на контејнерите на градилиштето.

Во договорот е договорено дека проектот може да се изведува во неколку фази, секоја мора да помине инспекција кога станува збор за механичка отпорност, стабилност на почвата и околните згради во непосредна близина на Вјесник.

Главиниќ потсети дека предмет на постапката за јавна набавка бил западниот анекс на облакодерот, кој се отстранува, но веројатно ќе вклучува и неколку дополнителни анекси за кои изведувачот смета дека треба да се отстранат за да се продолжи со уривањето на облакодерот. Сето ова, рече тој, на крајот мора да биде одобрено од ревизорот и стручниот надзор.

„Треба да ги добиеме резултатите од истражувањето што моментално се спроведува на 15-тиот кат“

Главиниќ истакна дека методот на отстранување ќе го одреди проектантот. Тој очекува дека проектот за првата фаза ќе биде примен многу наскоро, а потоа ќе се дискутира за методот на отстранување.

Министерот Бранко Бачиќ, рече дека се отстранува мебелот на Хрватскиот парламент, кој привремено беше сместен во Вјесник. Тој потсети дека минатата недела е потпишан договор со компанијата Еурко.

„Овој договор подразбира дека ќе овозможиме подвозникот на Славонска авенија да биде отворен за сообраќај во рок од 30 дена, а во вкупен период од 90 дена, Вјесник треба да биде отстранет. Јас тогаш реков дека ова е тежок рок, но самиот изведувач предложи такви рокови. Методот на отстранување ќе биде дефиниран од проектот на кој моментално се работи“, рече Бачиќ.

Неисполнувањето на договорот значи и значителни финансиски казни, па затоа министерот се надева дека Еурко ќе го отстрани Вјесник во рокот.