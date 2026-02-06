Високиот руски генерал Владимир Алексеев беше застрелан неколку пати и ранет во Москва. Генерал-потполковник Владимир Алексеев беше веднаш однесен во болница по нападот во станбена зграда на северозападниот периферија на градот и неговата состојба е непозната, пренесува Гардијан.

Алексејев е висок функционер во главната дирекција на рускиот воен генералштаб (ГРУ) и е најновата високо рангирана воена личност што беше цел на напад во главниот град откако започна целосната инвазија на Украина пред речиси четири години. Тој беше ставен под санкции на Европската Унија откако ГРУ беше обвинета дека стои зад нападот со нервен агенс во 2018 година во Солсбери во Велика Британија.

„Жртвата е хоспитализирана во една од градските болници“, изјави Светлана Петренко од Истражниот комитет на Русија, која соопшти дека отворила кривична постапка за обид за убиство. Алексеев одигра значајна улога за време на војната во Украина, учествувајќи во разговорите со Украина за време на руската опсада на Мариупол во 2022 година.

Тој беше испратен и да преговара со шефот на платеничката група Вагнер, Евгениј Пригожин, кој предводеше краток и крвав бунт во јуни 2023 година. Сè уште не е познато кој стоеше зад пукањето во петокот наутро во станбен блок на автопатот Волоколамск во Москва. Украина во минатото презеде одговорност за некои напади врз руски воени лица. Руските разузнавачки претставници тврдеа дека спречиле обид за напад врз руски војник во Санкт Петербург на крајот од минатиот месец.

Узбекистански маж беше затворен во јануари за убиството на друг генерал, Игор Кирилов, во експлозија пред станбен блок во Москва во 2024 година. Украинското разузнавање на СБУ соопшти дека стои зад нападот. Генерал-потполковник Кирилов беше задолжен за руските трупи за нуклеарна, биолошка и хемиска заштита.

Во декември 2025 година, друг висок офицер во ГРУ, генерал-потполковник Фанил Сарваров, беше убиен кога експлозивна направа детонираше под автомобил во Москва. Тој беше задолжен за одделот за оперативна обука на вооружените сили, според истражниот комитет на Русија.