Највисокиот функционер во администрацијата на Трамп за борба против тероризмот поднесе оставка од својата позиција поради војната со Иран, објави Би-Би-Си.
Во писмо објавено на неговиот профил на „X“, директорот на Националниот центар за борба против тероризмот, Џо Кент, изјави дека Иран „не претставува непосредна закана“ за САД и тврди дека администрацијата на Трамп ја започнала оваа војна поради притисок од Израел и неговото моќно американско лоби.
„На почетокот на оваа администрација, високи израелски функционери и влијателни членови на американските медиуми спроведоа кампања за дезинформации што целосно ја поткопа вашата платформа „Америка на прво место“ и сееја провоени наративи за да се поттикне војна со Иран. Оваа ехо-комора беше искористена за да ве измами да верувате дека Иран претставува закана за Соединетите Американски Држави и дека доколку нападнете сега, има јасен пат до брза победа. Тоа беше лага“ вели Кент.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026