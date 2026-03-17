Највисокиот функционер во администрацијата на Трамп за борба против тероризмот поднесе оставка од својата позиција поради војната со Иран, објави Би-Би-Си.

Во писмо објавено на неговиот профил на „X“, директорот на Националниот центар за борба против тероризмот, Џо Кент, изјави дека Иран „не претставува непосредна закана“ за САД и тврди дека администрацијата на Трамп ја започнала оваа војна поради притисок од Израел и неговото моќно американско лоби.

„На почетокот на оваа администрација, високи израелски функционери и влијателни членови на американските медиуми спроведоа кампања за дезинформации што целосно ја поткопа вашата платформа „Америка на прво место“ и сееја провоени наративи за да се поттикне војна со Иран. Оваа ехо-комора беше искористена за да ве измами да верувате дека Иран претставува закана за Соединетите Американски Држави и дека доколку нападнете сега, има јасен пат до брза победа. Тоа беше лага“ вели Кент.