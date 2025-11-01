Виралниот „оатземпик“ пијалок нема врска со лекот „Оземпик“

Виралната мешавината од овес, лимета и вода, односно „оатземпик диета“, e тренд на социјалните мрежи, за која се тврди дека помага при слабеење. Трендот стекна популарност преку платформи како TikTok, каде корисници споделуваат искуства со брзо слабеење и предизвици (challenges) и тврдат дека делува како средство за намалување на апетитот и помага во слабеењето. Но, може ли „оатземпик“ диетата да функционира?

Може ли овој пијалок да се приближи до ефектите на Оземпик?

Иако овесот е здрав извор на растителни влакна што може да го поттикнат чувството на ситост и да ја поддржат здравата функција на цревата, овој едноставен напиток нема никаква директна врска со лекот за слабеење оземпик, а тврдењата за неговите придобивки не се поткрепени со научни докази. Пијалакот оатземпик нема медицинска основа ниту докажана ефикасност за слабеење споредлива со лековите GLP. Вистинските резултати доаѓаат од калориски дефицит, а овој напиток може да биде опасен за лица со дијабетес.

Лекови како Оземпик им овозможија на многу луѓе да ослабат на начин на кој претходно не успевале. Но, дали една диета може да има ист ефект без потреба од рецепт?

Појавата на лекови за слабеење како „Оземпик“ и „Вегови“, во последниве години „го преврте“ медицинскиот свет. Агонистите на глукагон-лajк пептид 1 (GLP-1) се покажале ефикасни во помагање на лицата со прекумерна тежина да ослабат, така што го намалуваат апетитот и прават да јадат помалку. Но, паралелно со целата возбуда, се појавија и тврдења дека ефектите на овие лекови можат лесно да се имитираат преку храната што се консумира.

Даниловски: Овес, вода и лимета звучи побезбедно од „Оземпик“

Јас сум секогаш повеќе за природни методи, отколку за „хемија“. Овес, вода и сок од лимета дефинитивно ми „звучи“ побезбедно“ во споредба со синтетичкиот препарат „Оземпик“, за кој постојано излегуваат во јавност различни негативни дејства, смета професорот Драган Даниловски.

„Јас лично никогаш не би го препорачал никому овој лек. Со посегање со помодарски нешта се бават лица кои сакаат да слабеат, но немаат самодисциплина да вежбаат секој ден и кои одбиваат да се откажат од непотребни калории. Сметам дека посегањето по „Оземпик“ е одење по линија на помал отпор, што им ги полни џебовите на фармацевтските компании или на некои итри поединци“, вели Даниловски.

Што се GLP-1 лековите за слабеење?

Како што објавува „Би-Би-Си“, новата генерација лекови за слабеење го имитираат процесот што природно се случува во нашето тело секој ден. Кога јадеме, нашите црева го произведуваат хормонот GLP-1, кој ги зголемува нивоата на инсулин во крвта, го намалува производството на шеќер во црниот дроб, го забавува варењето и го намалува апетитот.

„Хормоните GLP-1 се „главни регулатори“ на целиот метаболички процес во телото“, вели Крис Даман, гастроентеролог и клинички доцент на Универзитетот во Вашингтон.

Додека за некои луѓе избалансираната исхрана и активниот начин на живот се доволни за слабеење, за други, неопходни им се лекови“, вели Даман.

„Сè се сведува на промена на однесувањето, што е исклучително тешко. Затоа мерките поврзани со начинот на живот многу често не функционираат кај луѓе кои се заглавени во метаболички циклуси, и затоа овие лекови се исклучително корисни за лица со морбидна дебелина и компликации“, вели тој.

Најдобра опција е природната продукција на GLP-1

Диетата што ја поттикнува природната продукција на GLP-1 е богата со целосни, непреработени намирници — овошје, зеленчук, мешунки и јаткасти плодови. За некои луѓе, консумирањето храна богата со растителни влакна, полифеноли и мононезаситени масти може да биде ефикасен начин за контрола на апетитот.

„Одредени поединци можеби нема да имаат толку голема корист, но сепак ќе имаат некаква. Правилата важат за сите, затоа што тоа е основна човечка физиологија – сите ние го добиваме сигналот ‘престани да јадеш’. На крајот, диетата што ја поттикнува природната продукција на GLP-1 е богата со целосни намирници, вклучувајќи овошје, зеленчук, мешунки и јаткасти плодови. Сите патишта водат кон целосна, природна храна, за неа нема замена“, потенцира Даман.

Мета пред неколку месеци пишуваше за лекот оземпик и за неговата примена како средство за слабеење. Во ерата на хиперконзумеризам, храната не е само потреба, туку и стока – внимателно дизајнирана да нè направи зависни. Од маснотии и шеќери до засилувачи на вкус и реклами кои ни велат „ти го заслужуваш ова“, секојдневно сме изложени на производи што го зголемуваат апетитот, а ја намалуваат самоконтролата. Современиот начин на исхрана, обликуван од профитот на прехранбената индустрија, води кон масовна појава на гојазност, метаболни нарушувања и хронични болести.

За пет месеци, 43 годишен скопјанец ослабел 15 килограми со користење на лекот Оземпик (семаглутид), кој е наменет за третман на пациенти со недоволно контролиран дијабетес мелитус тип 2. Овој лек може слободно да се купи во некои аптеки, без извештај од специјалист или рецепт, а во тоа се увери и Мета.мк во телефонски разговори со фармацевти.

„Не бев на лекар. Имав покачени триглицериди. Почнав да земам од лекот на своја рака. Другар мој ослабе, па решив да купам и јас. Не ми побараа рецепт во аптека. Лекот ме чини 5.200 денари за еден месец. Почнав да се боцкам со доза од 0,25 мг, па после еден месец со 0,5 мг, а потоа почнав со 1 мг. Најмногу се слабее со 1 мг“, раскажува за Мета.мк скопјанецот чиј идентитет е познат на редакцијата.

На почетокот чувствувал умор кој траел 10 дена, а гадења и други нус појави немал.

„Откако ослабнав, анализата на крвна слика покажува дека ми се намалиле триглицеридите. Целта ми е да ослабам уште 5-6 килограми. Лекот прави да не ми се јаде, а токму количините храна ми беа проблем, не можев да се контролирам колку ќе изедам. Сега, ако нарачам пица ќе изедам само едно парче, повеќе не можам. Немам потреба за благо, газирано, алкохол“, рече скопјанецот.