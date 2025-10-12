пон, 13 октомври, 2025

Виктор Спасески e победник на „Поетски слем Македонија“

МетаОд: Мета

Слем-поетот Виктор Спасески од Прилеп е победник на годинешното издание на „Поетски слем Македонија“, кое се одржа од 9 до 12 октомври во Прилеп.

За првпат на фестивалот на финалната вечер тројца слем-поети имаа ист број поени, па беше одржано дополнително настапување за жири-комисијата повторно да гласа. Во тесната конкуренција за првото место беа и Горазд Китановски – Кени и Валерија Дамчевска.

Спасески, кој и во изминатите две години беше во најтесниот избор за победник, со оваа титула ќе ја претставува Македонија на Европското слем-првенство.

На натпреварот учествуваа околу дваесетина слем-поети од различни возрасти и со свои оригинални стилови на изразување, кои доаѓаат од Скопје, Прилеп, Битола, Куманово, Охрид и Велес.

Специјален гостин на фестивалот беше Кевин Амсе од Белгија, повеќегодишен финалист на Белгиското слем-првенство.

Последната вечер беше заокружена со концерт на македонскиот состав „Пијан Славеј“.

Денес е последниот фестивалски ден на кој учесниците ќе имаат можност да присуствуваат на литургија во манастирот „Успение на Пресвета Богородица“ Трескавец, каде што потоа ќе се одржи и поетско читање.

Во рамки на годинешниот „Поетски слем Македонија“ објавени и презентирани се две книги: Збирка поезија – „15 години Поетски Слем Македонија“ и „Избор слем поезија“ од Кевин Амсе од Белгија, во препев на Ели Пујовска.

Дизајнот е на Владимир Лукаш.
Литературната манифестација „Поетски слем Македонија“ е во организација на Театарска работилница – Прилеп.

