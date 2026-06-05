Косово ќе одржи парламентарни избори во недела, трети за само 18 месеци, откако политичките партии не успеаја да постигнат компромис за избор на нов претседател.

Не се спроведени анкети на јавното мислење, но аналитичарите предвидуваат повторна победа за партијата „Ветевендосје“ на премиерот Албин Курти. Сепак, тие велат дека ќе треба да постигне компромис со опозициските партии за да обезбеди двотретинско мнозинство потребно за избор на нов претседател.

Партијата на Курти освои 51,1 отсто од гласовите на последните избори во декември, но не можеше да се договори со другите партии за кандидат за претседателски мандат, што доведе до распуштање на парламентот во април и уште едни предвремени избори.

„Можеме да имаме 10 круга избори, но ако нема политичка волја да се седне и да се најде договор, нема решение. Не гледам таква волја кај партиите“, рече Еуген Цаколи, истражувач во Демократскиот институт на Косово (KDI).

ЕУ ги повика политичарите во Косово да создадат силни институции кои можат да ги спроведат реформите потребни за приклучување кон блокот.

„ЕУ може да го поддржи Косово, но не може да ја заврши домашната задача на Косово“, рече претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, за време на посетата на Приштина во среда.