Видеоиграта „Supermarket Simulator“ доби илјадници позитивни критики на Steam

Играта Supermarket Simulator од девелоперите Nokta Games која излезе неодамна на 19 јуни доби многу позитивен фидбек од играчите со преку 29.000 оценки од корисниците на Steam со оценка за играта како Very Positive. Во оваа игра почнувате од мало продавниче и може да направите огромен супермаркет како се прогресира низ играта.

Одличен симулатор за лекција на правење сопствен бизнис, но истовремено и доста имерсивна и заразна игра што ги влече играчите да ја играат без престан.

Во Supermarket Simulator почнувате бизнис во мала просторија, каде рачно куцате фискални сметки од кеш или картичка, со само мал број лиценци за одредени прехрамбени производи што ги продавате и правите достава со велосипед до индивидуални купувачи.

Како се прогресира низ играта, постепено вработувате и персонал од дистрибутери, касиерки, до лица за обезбедување и магационери и се проширува вашиот супермаркет во соседните простории, се додека не се добијат различни сталажи и редици со разни типови на производи и функционалноста не стане автоматизирана.

Интересно е што иако на почетокот самите чистите нереди како на пример истурени пијалоци или едноставно извалкан под – тоа потоа го прават вработените за вас -додека вие сте фокусирани на менаџирањето и купувате поевтино-а продавате поскапо, дури во самата игра купувате апликација од интернет за компјутерот што го користите во продавницата како менаџер и сопственик што автоматски го истражува пазарот наместо вас и ви нивелира цени на компјутерот во супермаркетот-нешто што пред тоа сте го правеле рачно. Подоцна развивате цела мрежа на функционалност и може да направите огромни супермаркети дека играта што би рекле “нема крај”.-Иако во играта може да се достигне 100% ачивменти, продолжува да се игра и потоа.

Но тоа е интересниот фактор во играта колку и успешно да го разработите супермаркетот, пак има потреба од ваше интервенирање и одржување во текот на играта која претходно ве обучува за сите функции на секој вработен посебно. И вашето присуство таму е задолжително иако нема многу акција освен појавување на крадци за кое е одговорно обезбедувањето да бидат спречени и фатени.

Но сите можни задачи на самиот почеток од играта ги правите сами под бизнис паролата “сам свој газда и истовремено човек за се’ “ првично отпакувате кутии со производи и ги редите на полици, но подоцна има специјализирани работници кои ги најмувате да го прават тоа за вас.

Тука се појавува и главниот баг – ако треба самите да земете картонска кутија со производи -и вашиот вработен во играта е тргнат по истата кутија тој лик се закочува во место и треба да ја рестартирате играта за да се нормализира дејствувањето на вработените кои и не се во голем варитет на тоа како изгледаат. Исто така самата игра повремено прави “Плав екран”- исто така познато како “Blue Screen of Death” кога компјутерот на кој играте се заглавува- кога играта крашува на Steam и тоа го прави често дека не е добро оптимизирана за секаков хардвер. Гејмерите се надеваат дека ваквите багови ќе бидат поправени што поскоро. Следното видео е едноминутен гејмплеј трејлер:

Играта чини 20 евра и беше претходно достапна и во ран развој пред да биде целосно пуштена во оптег на 19 јуни 2025 така што има критики и од пред објавувањето и официјалниот старт.

Но сепак самата игра се класифицира како “инди, кежуал симулатор”.Степенот на внесување во самата игра и правење континуиран таканаречен “десицивен микроменаџмент” – целовремено ја прави толку интересна што играчите и посветуваат и премногу време. Во гејминг индустријата одамна немало ваков феномен од игра што се однесува до видеоигрите симулации. Дека со децении најуспешните игри симулации се првично со летање на авиони, а во последните години доста играни се и симулациите на возење градски автобуси и товарни камион.

Но овде секојдневната монотонијата на дневно работно место е претворена во нешто забавно со сложувалки и тековни проблеми што константно ги решавате тоа и ја прави Supermarket Simulator толку добра и игрива игра со многу позитивен фидбек на гејмерите ширум светот.