(ВИДЕО) Експлозија и пукање на плажа во Могадишу: 32 загинати, над 60 повредени

Најмалку 32 лица загинаа, а околу 63 се повредени во напад на плажа во сомалискиот главен град Могадишу, изјави портпаролот на полицијата Абдифатах Адан Хасан. Тој додаде дека некои од повредените се во критична состојба, објави Би-Би-Си.

Од службите за итна помош претходно беше соопштено дека во нападот загинале најмалку осум лица, а 28 се повредени.

Одговорноста за нападот ја презеде терористичката група Ал Шабаб, поврзана со Ал Каеда, пренесе АП.

Д-р Абдикадир Абдирахман изјави за Ројтерс дека службите за итни случаи забележале осум мртви и 28 повредени, но дека бројот „сигурно ќе се зголеми“ бидејќи другите луѓе превезувале жртви.

