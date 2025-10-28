вто, 28 октомври, 2025

Вештачката интелигенција против човекот: Кои се разликите меѓу Википедија и Грокипедија на Илон Маск?

На прв поглед, Grokipedia изгледа познато. Има лента за пребарување, минималистички дизајн и стилови на фонтови како Википедија. Но, работи на фундаментално различен модел

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Колаж од Илон Маск и Грокипедиа, Мета.мк

Милијардерот Илон Маск ја претстави Grokipedia, алтернатива на Википедија управувана од вештачка интелигенција, за борба против она што тој го смета за пристрасност на мејнстрим онлајн платформите. Веб-страницата, создадена од тимот на Маск за xAI, беше пуштена во употреба во понеделник, пренесува Вајрд.

На прв поглед, Grokipedia изгледа познато. Има лента за пребарување, минималистички дизајн и стилови на фонтови како Википедија. Но, работи на фундаментално различен модел.

Маск минатата недела изјави дека го одложил лансирањето на Grokipedia бидејќи на неговиот тим му требало „да работи повеќе за да ја исчисти пропагандата“. Кога Grokipedia конечно се појави во понеделник.

Записот во Grokipedia за ропството на Афроамериканците во САД вклучува дел во кој се наведени бројни „идеолошки оправдувања“ направени за ропството, вклучувајќи го и „Променот од нужно зло кон позитивно добро“. Крајот на записот се фокусира на критиките за Проектот 1619, за кој се вели дека погрешно го формулирал „ропството како централен мотор на политичкиот, економскиот и културниот развој на нацијата“.

Записите за поновите историски настани ги ставаат конзервативните перспективи во центарот. Кога WIRED пребаруваше „хомосексуален брак“ во Grokipedia, не се појави ниту еден запис, но еден од предлозите на екранот беше за „геј порнографија“. Овој запис во Grokipedia лажно наведува дека ширењето на порнографијата ја влоши епидемијата на ХИВ/СИДА во 1980-тите.

„Ова го означи почетокот на она што ќе стане катастрофална криза што непропорционално ги погодува геј машките заедници, каде што однесувањата идеализирани во порнографијата – како што се незаштитен рецептивен анален секс и повеќе анонимни партнери – се директно поврзани со примарните патишта на пренос, што доведува до брзи стапки на сероконверзија“, се тврди во записот во Grokipedia.

Записот во Grokipedia за „трансродер“ вклучува две споменувања на „трансродеризам“, термин што најчесто се користи за оцрнување на трансродовите лица. Записот, исто така, се однесува на трансродовите жени како „биолошки мажи“ кои „генерирале значајни конфликти, првенствено центрирани на ризици за безбедноста на жените, приватноста и заштитата базирана на пол воспоставена за ублажување на насилството извршено од мажи“. Воведниот дел ги истакнува социјалните медиуми како потенцијална „зараза“ што го зголемува бројот на трансродови лица.

ИзворВајрд

