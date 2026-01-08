Соединетите Американски Држави соопштија дека заплениле танкер поврзан со Венецуела, а пловел под руско знаме. Ова е дел од агресивната стратегија на претседателот Доналд Трамп да ги контролира нафтените текови во Америка и да ја принуди социјалистичката влада во Каракас да стане сојузник на САД, соопшти Ројтерс.

Откако претседателот Николас Мадуро беше соборен, Вашингтон ги блокираше санкционираните бродови што пловат кон и од водите на Венецуела. Американската крајбрежна стража и војската го пресретнале танкерот „Маринера“, кој минатиот месец одбил да дозволи качување на американските сили и потоа го сменил знамето во руско, соопштија официјални лица.

Танкерот „Маринера“ бил под санкциите на САД уште од 2024 година, поради нелегално носење нафта. Првично бил регистриран под знаме на Гвајана, а подоцна под знаме на Русија, обидувајќи се да ги избегне американсците санкции. Во моментот на запленувањето, танкерот бил празен.

По двонеделна потера низ Атлантикот, при што во близина биле забележани и руска подморница и други руски пловила, овој потег ја зголеми опасноста од директна конфронтација со Москва. Русија остро ги осуди американските дејствија поврзани со Венецуела, додека истовремено е во сериозен конфликт со Западот поради војната во Украина.

Руската државна телевизија РТ објави фотографија од хеликоптер кој лета над танкерот „Маринера“, претходно познат како „Бела-1“, наведувајќи дека изгледа како американските сили да се обидуваат да го преземат бродот, кој во моментот бил празен.

Американската крајбрежна стража пресретнала и друг танкер, „Софија“, целосно натоварен и поврзан со Венецуела, во близина на североисточниот брег на Јужна Америка. Ова е четврти ваков случај во последните неколку недели, велат официјалните извори, пренесува Ројтерс.