Американскиот потпретседател Џеј-Ди Венс ги отфрли обвинувањата дека САД се мешаат во унгарската политика, нарекувајќи ги „мрачно иронични“, во момент кога повеќе анкети покажуваат дека опозициската партија може да освои двотретинско мнозинство на претстојните избори, пренесува Гардијан.

Тој на првиот ден од посетата во Будимпешта остро ја критикуваше Европската Унија и ја обвини за еден од „најлошите примери“ на странско мешање.

Со само четири дена до изборите, и во услови кога Орбан заостанува зад опозицијата во повеќето анкети, Венс призна дека неговата посета е невообичаена.

„Невообичаено е американски потпретседател да дојде една недела пред избори“, рече Венс, но додаде дека решил да ја посети Унгарија поради, како што рече, „валканите работи што се случуваат против“ Орбан во изборната кампања.

„Сакавме да покажеме дека низ светот има многу пријатели кои сметаат дека Виктор и неговата влада работат добро и дека се важни партнери за мир“, рече Венс.

Сепак, тој инсистираше дека неговата поддршка за кампањата на десничарскиот популистички лидер, чии концепти за „нелиберална демократија“ долго време се сметаат за инспирација за движењето МАГА во САД, не претставува странско мешање.

„Сметам дека е мрачно иронично што ме обвинуваат за некакво странско влијание“, изјави Венс.

Во средата германската влада возврати на овие тврдења и ја отфрли тезата дека Европската Унија се меша во унгарските избори. Портпарол на владата изјави дека самото присуство на Венс во Унгарија „доволно покажува кој всушност се меша“.

Еден ден претходно, кога Венс и неговата сопруга Уша Венс пристигнаа во Будимпешта, лидерот на опозицијата Петер Маѓар порача дека ниту една странска држава не смее да се меша во унгарските избори.

„Ова е наша држава. Унгарската историја не се пишува во Вашингтон, Москва или Брисел, таа се пишува на улиците и плоштадите на Унгарија“, изјави Маѓар.

Во своите настапи Венс ја обвини Европската Унија за проблемите во Унгарија, иако истражувањата покажуваат дека земјата добила повеќе европски средства од која било друга посткомунистичка членка на ЕУ, и дека за време на владеењето на Орбан станала најкорумпираната држава во Унијата.