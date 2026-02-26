Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, денеска од собраниската говорница, на седницата за пратенички прашања, директно го обвини премиерот Христијан Мицкоски дека под негова директна команда, пратениците на мнозинството ги оставија работниците без заслужено зголемување на платите.

„Видовме вчера, под ваша команда, пратениците на владеачкото мнозинство не го изгласаа предлог-законот. Ги оставија работниците без зголемени плати, имаат проблеми во секојдневниот живот. Не можат да врзат крај со крај, тие не протестираат заради некаков чалам. Тие протестираат поради вистински проблем“, рече Филипче.

Претседателот на СДСМ потенцираше дека кризата се чувствува во сите сегменти вклучутелно и кај земјоделците.