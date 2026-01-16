Венецуелската опозициска лидерка Марија Корина Мачадо му го врачи својот златен Нобелов медал за мир на Доналд Трамп откако се сретна со него во Белата куќа, речиси две недели откако тој нареди киднапирање на претседателот на Венецуела, Николас Мадуро, пренесува Гардијан.

Мачадо, која ја доби наградата минатата година за нејзината борба против „бруталната, авторитарна држава“ на Мадуро, им изјави на новинарите во четврток дека го сторила тоа „како признание за неговата единствена посветеност кон нашата слобода“.

Неколку часа подоцна, Трамп напиша на Truth Social дека Мачадо „ми ја врачила Нобеловата награда за мир за работата што ја направив. Прекрасен гест на меѓусебно почитување“.

Фотографија што подоцна ја објави Белата куќа го прикажува американскиот претседател со подарокот прикажан во голема рамка. Внатре во златната рамка под медалот, пишуваше: „Подарено како личен симбол на благодарност во име на венецуелскиот народ, како признание за принципиелната и решителна акција на претседателот Трамп за обезбедување слободна Венецуела“.

Претходно истиот ден, организаторите на Нобеловата награда објавија на Икс: „Медалот може да ги смени сопствениците, но титулата на добитник на Нобелова награда за мир не може“.

Мачадо, чие движење се верува дека го победи Мадуро на изборите во Венецуела во 2024 година, неочекувано беше тргната настрана од Трамп откако американските специјални сили го заробија нејзиниот политички ривал во раните утрински часови на 3 јануари.

Поддржувачите на опозицијата се надеваа дека Трамп ќе ја признае 58-годишната конзервативна политичарка како нов лидер на Венецуела по падот на Мадуро, но наместо тоа, тој ѝ даде согласност на заменик-командантката на диктаторот, потпретседателката Делси Родригез, која подоцна положи заклетва како вршител на должноста претседател.

Во четврток, во очигледен обид да ја врати наклонетоста на Трамп, Мачадо им рече на новинарите дека му го „подарила“ својот норвешки медал на американскиот претседател за време на приватен состанок.

Порано оваа недела, организаторите на Нобеловата награда за мир објавија дека наградата не може да се „дели или пренесе“ откако Мачадо изјави за Фокс њуз дека сака да ја „сподели“ со Трамп. „Одлуката е конечна и важи засекогаш“, рекоа тие.

Сепак, Мачадо продолжи со својот симболичен гест – потег што аналитичарите го сметаа за обид да ги спаси намалените надежи на нејзиното движење за преземање на власта сега кога Мадуро беше надвор од сликата и зад решетки во Њујорк.

Во разговор со новинарите, Мачадо го спореди предавањето на својот медал на Трамп со тоа како, во 1825 година, маркизот де Лафајет му испрати златен медал со ликот на Џорџ Вашингтон на јужноамериканскиот херој за независност, Симон Боливар. Мачадо го нарече подарокот на Лафајет „знак на братството меѓу народот на САД и народот на Венецуела во нивната борба за слобода против тиранијата“.

Одлуката на Трамп да не го поддржи Мачадо по отстранувањето на Мадуро, наводно, била последица на заострувањето на односите меѓу неа и членовите на тимот на Трамп, како и загриженоста дека нејзиното движење нема да може да ја контролира безбедносната ситуација во Венецуела.

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, во четвртокот им изјави на новинарите: „Проценката на претседателот се базираше на реалноста на терен. Тоа беше реалистична проценка заснована на она што претседателот го читаше и го слушаше од својот тим за национална безбедност. Во овој момент неговото мислење за тоа прашање не се променило.“