Венецуела најави дека започнува масовна мобилизација на воен персонал, оружје и опрема како одговор на распоредувањето на американски воени бродови и трупи во Карипското Море. Копнените, воздушните, поморските и резервните сили ќе спроведат вежби, според министерот за одбрана Владимир Падрино Лопез, кој го опиша распоредувањето како одговор на империјалистичката закана што ја претставува распоредувањето на САД.

Покрај редовните воени единици, во вежбите ќе учествува и Боливарската милиција – резервна сила составена од цивили, создадена од покојниот претседател Уго Чавез и именувана по Симон Боливар, револуционерот кој ја обезбеди независноста на бројни латиноамерикански земји од Шпанија.

Падрино Лопез, кој ја припиша наредбата директно на венецуелскиот претседател Николас Мадуро, рече дека целта на вежбата е да се оптимизира командата, контролата и комуникациите и да се обезбеди одбраната на земјата.

Овој потег доаѓа во услови на зголемени тензии меѓу двете земји, додека продолжува распоредувањето на САД. Во вторникот, американската морнарица објави дека носачот на авиони „УСС Џералд Р. Форд“ – најголемиот воен брод во Америка – пристигнал во оперативната зона на Јужната команда на САД, која го вклучува поголемиот дел од Латинска Америка.

Министерот за одбрана на САД, Пит Хегсет, му нареди на „Форд“ да се упати кон Карибите од Европа кон крајот на минатиот месец.

Ударната група што го придружува „Форд“ носи со себе девет воздушни ескадрили, два разорувачи со водени ракети од класата „Арли Бурк“, интегрираниот команден брод за воздушна и ракетна одбрана, и повеќе од 4.000 војници.

САД го претставија своето зголемување на силите во регионот како насочено кон борба против трговијата со наркотици и протокот на дрога во САД, и во последните недели извршија напади врз бројни наводни бродови за дрога.

Сепак, Каракас верува дека САД навистина се обидуваат да изнудат промена на режимот, а некои претставници на администрацијата на Трамп приватно признаа дека нивната стратегија е насочена кон отстранување на Мадуро.

Минатиот месец, Трамп изјави дека ја овластил ЦИА да работи во Венецуела и претходно посочи дека ја разгледува можноста за напади во земјата – иако претставници на администрацијата оттогаш изјавија дека САД во моментов не планираат таква акција.

Во својата изјава во вторникот, Падрино Лопез го формулираше распоредувањето на венецуелските сили како дел од поширокиот „План за независност 200“ на Мадуро – граѓанско-воена стратегија насочена кон мобилизирање на конвенционалните воени сили заедно со милициите и полициските сили за одбрана на земјата.