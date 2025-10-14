Венецуела ќе ја затвори амбасадата во Осло, откако опозиционерката Мачадо доби Нобелова награда за мир

Министерството за надворешни работи на Норвешка потврди дека Каракас ја затворил својата амбасада во Осло без да наведе причина

Венецуела објави дека ќе ја затвори својата амбасада во Осло, неколку дена откако лидерката на опозицијата Марија Корина Мачадо беше наградена со Нобелова награда за мир. Во соопштението, венецуелската влада не коментираше за наградата на Мачадо, велејќи дека затворањето е дел од реструктуирањето на нејзината надворешна служба.

Нобеловиот комитет во Осло ѝ ја додели наградата во петокот како признание за она што го нарече нејзината неуморна работа за промовирање на демократските права за народот на Венецуела, додека венецуелскиот лидер Николас Мадуро ја нарече 58-годишната лауреатка демонска вештерка.

Норвешкото министерство за надворешни работи рече дека жали заради одлуката на Венецуела.

„И покрај нашите разлики по неколку прашања, Норвешка сака да го одржи дијалогот отворен со Венецуела и ќе продолжи да работи во оваа насока“, изјави портпаролката на министерството.

Таа додаде дека Нобеловата награда е независна од норвешката влада.

Мачадо со години води кампања против Мадуро, чие 12-годишно владеење многу нации го сметаат за нелегитимно. Таа беше принудена да живее криејќи се во поголемиот дел од изминатата година.

Во чест на нејзиното достигнување, претседателот на Нобеловата награда, Јерген Ватне Фриднес, ја нарече Мачадо клучна, обединувачка фигура во политичката опозиција која некогаш беше длабоко поделена… во брутална авторитарна држава која сега страда од хуманитарна и економска криза.

Мачадо изјави за Би-Би-Си дека нејзината награда е како инјекција за нејзиното политичко движење. „Таа внесува енергија, надеж, сила во венецуелскиот народ затоа што сфаќаме дека не сме сами“, рече таа.

Каракас, исто така, ја затвори својата амбасада во Австралија, а отвори нови пунктови во Зимбабве и Буркина Фасо, кои ги нарече стратешки партнери во борбата против хегемонистичките притисоци.