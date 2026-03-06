Привремената претседателка на Венецуела, Делси Родригез, и американскиот министер за внатрешни работи, Даг Бургум, изјавија дека двете земји ќе работат заедно на развој на рударството во земјата, објави Би-Би-Си.

Бургум, кој го води Националниот совет за енергетска доминација на претседателот Доналд Трамп, се сретна со Родригез во претседателската палата во Каракас, во втората посета на американски секретар по американските напади и заробувањето на Николас Мадуро во јануари.

Венецуела веќе го промени својот закон за да дозволи повеќе странски инвестиции во претходно национализираниот нафтен сектор.

Сега владата планира слични реформи во својот рударски сектор.

Сè уште не се откриени деталите, но лидерот на Конгресот на земјата, Хорхе Родригез, кој е и брат на привремената претседателка, рече дека реформите ќе им овозможат на „големите странски компании“ да ископуваат минерали и ретки земни елементи.

Освен што има најголеми резерви на нафта во светот, Венецуела е богата со злато, дијаманти и минерали.