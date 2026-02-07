Велика Британија се заканува дека ќе заплени танкер од флотата во сенка поврзан со Русија, што е ескалациски потег што би можел да доведе до отворање нов фронт против Москва во време кога приходите од нафта во земјата опаѓаат, пренесува Гардијан.

Британски извори од одбраната потврдија дека во дискусиите во кои учествувале сојузниците на НАТО биле идентификувани воени опции за заплена на непријателски брод – иако помина еден месец од заплената на руски танкер во Атлантикот предводена од САД.

Во јануари, 23 бродови од флотата во сенка што користеле лажни или измамнички знамиња биле забележани во Ламанш или Балтичкото Море, според „Лојдс Лист Интелиџенс“. Многу од нив се поврзани со извозот на руска нафта, главно преку вода до Кина, Индија и Турција.

Во заедничка изјава потпишана од Велика Британија, Германија, Франција и други земји од НАТО што се граничат со Балтичкото и Северното Море кон крајот на минатиот месец се вели дека сите бродови што пловат низ кој било регион треба „строго да се придржуваат кон важечкото меѓународно право“. Но, и покрај поставувањето услови за заплена, ништо не се случи.

„Кралската морнарица може да оспори било кој број бродови според поморското право бидејќи тие всушност се без државјанство“, рече Ричард Мид, главен уредник на „Лојдс Лист“, специјализиран наслов за бродарство. „Но, тие не го сторија тоа, бидејќи постојат ризици за ескалација.“

Минатиот месец, Кралските морнарички сили одржаа брифинг за британските пратеници и колеги, опфаќајќи ја заканата од Русија и ситуацијата на Арктикот и на високиот север. Еден од присутните рече дека морнарите „се залагаат“ да добијат наредба за запленување на брод.

Пред еден месец, САД го бркаа танкерот „Маринера“ од Карибите до северниот Атлантик, запленувајќи го помеѓу Шкотска и Исланд со британска помош. Иако беше лажно означен кога првпат му се приближија, тој беше повторно регистриран како руски додека беше гонет во неуспешен обид да избегне апсење.

Руските жалби по нападот беа пригушени, но операцијата предводена од Велика Британија или Европа би била потенцијално пооптоварена „бидејќи Москва веројатно би одговорила посилно“, рече Мид. Ризиците би можеле да се намалат ако се случи запленување подалеку од балтичките или арктичките води, додаде тој.

На 22 јануари, пред потпишувањето на заедничката изјава, Франција го заплени „Гринч“, танкер за нафта покрај брегот на Шпанија. Тој отплови од Мурманск во Русија, под знамето на Коморите, земја во источна Африка – но една недела подоцна францускиот претседател, Емануел Макрон, му рече на својот украински колега дека ќе мора да биде ослободен поради францускиот закон.

Кон крајот на јануари, Џон Хили, министерот за одбрана на Велика Британија, рече дека Велика Британија ќе биде домаќин на состанок на балтичките и нордиските земји за да разговараат за „воените опции што би можеле да ги користиме“. Секоја запленета нафта, посочи тој, може да се продаде „и да се внесе во Украина за да се бори против инвазијата на Путин“.

Русија произведува околу 10 милиони барели нафта дневно, според Крег Кенеди, соработник во Центарот за руски и евроазиски студии „Дејвис“ на Универзитетот Харвард. Иако дел од нејзиниот дневен извоз од 7 милиони се извезува преку цевковод, приближно 5-6 милиони дневно патуваат по море, од кои 60% одат во Кина и Индија.

Откако Русија ја започна својата целосна инвазија на Украина, западот постепено почна да спроведува економски санкции за да ја таргетира способноста на Кремљ да води војна.