Британските вооружени сили денеска пресретнаа санкциониран танкер за нафта од руската флота во сенка во Ла Манш, во прва операција за спречување на приходите од нафта што помагаат во финансирањето на војната на Русија во Украина. На бродот „Смиртос“, кој пловел под камерунско знаме, се истовариле командоси на Кралската морнарица и претставници на Националната агенција за борба против криминалот (NCA) во раните утрински часови, со поддршка од хеликоптери „Чинук“ и други авиони, фрегата и ловец на мини.

„Оваа успешна операција задава уште еден удар врз Русија и ги потсетува оние што ја поттикнуваат војната на Путин во Украина дека нема да им дозволиме да се скријат“, рече премиерот Кир Стармер во објава на X.

Видео од нападот објавено од владата покажа британски командоси како се спуштаат на бродот, додека претставници на NCA беа видени како пребаруваат низ документацијата.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски напиша на X дека е благодарен на Велика Британија за задржувањето на танкерот. Киев лобира кај своите сојузници да ги заостри мерките против флотата во сенка, за која вели дека ја финансира воената машинерија на Русија.

„Европа итно треба да преземе законски чекори за да овозможи не само задржување на танкери и ограничувања на испораките на нафта, туку и конфискација на нафтата што ја носат. Ова сигурно ќе помогне да се приближи мирот“, рече тој на X.

Руската амбасада во Лондон не одговори веднаш на барањето за коментар.

Танкерот ќе биде задржан и следен покрај јужниот брег на Англија додека истрагите продолжуваат, се вели во владино соопштение, во кое се додава дека операцијата е спроведена во тесна координација со Франција. Велика Британија досега санкционираше речиси 600 бродови на руската флота во сенка, соопшти владата.

Стармер, кој се соочува со потенцијален предизвик за лидерство и го загуби својот министер за одбрана минатата недела поради спор околу воените трошоци, во март даде дозвола британската војска да ги задржи руските бродови за кои западните влади велат дека ѝ помагаат на Москва да извезува нафта и покрај западните санкции.

Промената на ставот на премиерот немаше веднаш никакво влијание врз бројот на руски бродови под санкции што минуваат низ британските води, според анализата на Ројтерс, која покажа дека сличен број транзитирале низ британските води пред и по објавувањето.

До недела, учеството на Велика Британија во напорите за запирање на бродовите беше ограничено на поддршка на француските и американските операции.