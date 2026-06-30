Кир Стармер најавува дополнителни 15 милијарди фунти финансирање за одбрана пред долгоочекуваниот план за трошење што ќе биде објавен денеска. Трошоците за одбрана на Велика Британија ќе изнесуваат 80 милијарди фунти годишно до 2029 година, вели тој, додавајќи дека некои патни и енергетски проекти ќе бидат отфрлени.

„Кога светот се вооружува и агресијата расте, најдобриот начин да се избегне војна е да се подготвиме за неа“, вели тој.

Стармер вели дека планот за инвестиции во одбраната ќе ѝ овозможи на Велика Британија да го зајакне своето меѓународно лидерство и да изгради поевропско НАТО.

„Ова не е за исклучување на САД, туку за зајакнување на трансатлантскиот сојуз кој ја одржува нашата земја безбедна“, додава тој.

Стармер вели дека Велика Британија веќе развива прецизно оружје со Германија, гради фрегати со Норвешка за лов на руски подморници, но ќе оди понатаму со планот за инвестиции во одбраната.

Тој, исто така, најавува дека ќе има инвестиција од 8,6 милијарди фунти во изградба на борбени авиони во рамките на програмата со Италија и Јапонија, а исто така, ќе ги зголеми инвестициите во обновување на нуклеарното одвраќање на 64 милијарди фунти.

Планот за инвестиции во одбраната (DIP) ќе вклучува 5 милијарди фунти за зголемување на употребата на беспилотни летала и автономно оружје од страна на вооружените сили – три клучни тестови за планот. Исто така, вклучува планови Кралската морнарица да стане хибридна морнарица, користејќи самоконтролирани бродови и вештачка интелигенција заедно со воени бродови и авиони и финансирање за шест нови воени бродови.

Кралската морнарица треба да го трансформира начинот на кој работи во текот на следните неколку години. Промената е дел од долгоодложуваниот, но сега ажуриран план за инвестиции во одбраната што го објави владата денес. Се нарекува хибридизација – комбинирање на традиционални платформи за оружје управувани од екипаж како фрегати, со флоти од системи без екипаж и автономни. Во случајот на Кралската морнарица, таа ги задржува фрегатите, кои ќе бидат ажурирани со нови верзии во тек. Но, големите, моќни и скапи уништувачи од типот 83, кои сè уште не се изградени, сега се отфрлаат во корист на дронови.

Новиот министер за одбрана обезбеди дополнителни 1,5 милијарди фунти за долгоодложуваниот план за инвестиции во одбраната на Велика Британија, при што најголемиот дел од нив ќе бидат потрошени за дронови за одвраќање на Русија и Иран.

Споровите околу затворањето на финансискиот јаз од 18 милијарди фунти доведоа до оставка на Џон Хили и покренаа прашања за обврските на Велика Британија кон НАТО – иако шефот на алијансата изјави за Гардијан дека верува оти Велика Британија ќе ги почитува своите обврски.

Два извори изјавија дека дефицитот е намален за 15 милијарди фунти откако Ден Џарвис успешно ја убеди канцеларката, Рејчел Ривс, да му даде на Министерството за одбрана малку повеќе од 13,5 милијарди фунти ветени на неговиот претходник, кој поднесе оставка во знак на протест против пакетот.

Парите му овозможија на Џарвис да ги зголеми веќе ветените 4 милијарди фунти за дронови на 5 милијарди фунти во текот на следните четири години. Дел од дополнителните пари за одбрана беа обезбедени со барање од другите владини оддели да земат намалување од најмалку 1% од нивните капитални буџети во еден од најострите спорови во Вајтхол во поново време.