Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Британскиот премиер, Кир Стармер, штотуку го објави признавањето на палестинската држава од страна на Велика Британија, што се смета за голема промена во надворешната политика на Велика Британија, иако во голема мера симболична, пренесува Гардијан.

Ова доаѓа кратко откако Канада и Австралија одлучија да ја признаат Палестина како суверена држава.

Одлуката на Велика Британија носи симболична тежина бидејќи Велика Британија одигра голема улога во создавањето на Израел како модерна нација по Втората светска војна и долго време е нејзин сојузник.

Одлуката може да значи дека палестинската мисија во Лондон е надградена во статус на амбасада. Исто така, може да резултира со забрана на производи што доаѓаат од израелски населби на окупираните палестински територии.

Стармер го повикува Израел да престане со „суровите тактики“ и да дозволи „помошта да пристигне“, додека предупредува дека надежта за решение со две држави „згаснува“.

Стармер продолжи:

Ја евакуиравме првата група болни и повредени деца во Обединетото Кралство за да бидат лекувани од НХС и продолжуваме да ја зголемуваме нашата хуманитарна поддршка, но сè уште не пристигнува доволно помош. Повторно ја повикуваме израелската влада да ги укине неприфатливите ограничувања на границата, да ги запре овие сурови тактики и да дозволи помошта да пристигне. Со акциите на Хамас, ескалацијата на конфликтот од страна на израелската влада и забрзувањето на изградбата на населби на Западниот Брег, надежта за решение со две држави згаснува. Но, не можеме да дозволиме таа светлина да згасне. Затоа градиме консензус со лидерите во регионот и пошироко, околу нашата рамка за мир. Ова е практичен план за здружување на луѓето зад заедничка визија и низа чекори, вклучително и реформата на Палестинската самоуправа, што нè води од прекин на огнот во Газа до преговори за решение со две држави. Ќе продолжиме да го движиме ова напред. Како дел од овој напор, во јули ги поставив условите според кои ќе дејствуваме во согласност со нашиот манифест за признавање на палестинската државност. Тој момент сега е дојден. Затоа, денес, за да ја оживееме надежта за мир и решение за две држави, јасно изјавувам, како премиер на оваа голема земја, дека Обединетото Кралство формално ја признава државата Палестина. Ја признаваме Државата Израел, пред повеќе од 75 години, како татковина на еврејскиот народ. Денес им се придружуваме на над 150 земји кои ја признаваат и палестинската држава, ветување кон палестинскиот и израелскиот народ дека може да има подобра иднина. Ја знам силата на чувствата што ги предизвикува овој конфликт.