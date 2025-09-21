нед, 21 септември, 2025

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Одлуката на Велика Британија носи симболична тежина бидејќи Велика Британија одигра голема улога во создавањето на Израел како модерна нација по Втората светска војна и долго време е нејзин сојузник

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Kир Страмер, Wikimedia commons/Prime Minister's Office

Британскиот премиер, Кир Стармер, штотуку го објави признавањето на палестинската држава од страна на Велика Британија, што се смета за голема промена во надворешната политика на Велика Британија, иако во голема мера симболична, пренесува Гардијан.

Ова доаѓа кратко откако Канада и Австралија одлучија да ја признаат Палестина како суверена држава.

Одлуката на Велика Британија носи симболична тежина бидејќи Велика Британија одигра голема улога во создавањето на Израел како модерна нација по Втората светска војна и долго време е нејзин сојузник.

Одлуката може да значи дека палестинската мисија во Лондон е надградена во статус на амбасада. Исто така, може да резултира со забрана на производи што доаѓаат од израелски населби на окупираните палестински територии.

Стармер го повикува Израел да престане со „суровите тактики“ и да дозволи „помошта да пристигне“, додека предупредува дека надежта за решение со две држави „згаснува“.

Стармер продолжи:

Ја евакуиравме првата група болни и повредени деца во Обединетото Кралство за да бидат лекувани од НХС и продолжуваме да ја зголемуваме нашата хуманитарна поддршка, но сè уште не пристигнува доволно помош.

Повторно ја повикуваме израелската влада да ги укине неприфатливите ограничувања на границата, да ги запре овие сурови тактики и да дозволи помошта да пристигне. Со акциите на Хамас, ескалацијата на конфликтот од страна на израелската влада и забрзувањето на изградбата на населби на Западниот Брег, надежта за решение со две држави згаснува. Но, не можеме да дозволиме таа светлина да згасне.

Затоа градиме консензус со лидерите во регионот и пошироко, околу нашата рамка за мир.

Ова е практичен план за здружување на луѓето зад заедничка визија и низа чекори, вклучително и реформата на Палестинската самоуправа, што нè води од прекин на огнот во Газа до преговори за решение со две држави. Ќе продолжиме да го движиме ова напред.

Како дел од овој напор, во јули ги поставив условите според кои ќе дејствуваме во согласност со нашиот манифест за признавање на палестинската државност. Тој момент сега е дојден. Затоа, денес, за да ја оживееме надежта за мир и решение за две држави, јасно изјавувам, како премиер на оваа голема земја, дека Обединетото Кралство формално ја признава државата Палестина.

Ја признаваме Државата Израел, пред повеќе од 75 години, како татковина на еврејскиот народ. Денес им се придружуваме на над 150 земји кои ја признаваат и палестинската држава, ветување кон палестинскиот и израелскиот народ дека може да има подобра иднина. Ја знам силата на чувствата што ги предизвикува овој конфликт.

 

ИзворГардијан

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Велика Британија е подготвена да ја признае палестинската држава откако Израел не ги исполни условите поставени од Кир Стармер

Се очекува Велика Британија да ја признае палестинската држава во недела откако Израел не ги исполни условите поставени од Кир Стармер во јули, пренесува...
Повеќе
Подглавна секција

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Трамп и Стармер штотуку потпишаа нов договор за технолошко партнерство меѓу Велика Британија и САД, при големата посета на претседателот Трамп на Велика Британија,...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Британскиот премиер, Кир Стармер, штотуку го објави признавањето на палестинската држава од страна на Велика Британија, што се смета за голема промена во надворешната политика на Велика Британија, иако во голема...
Повеќе
Подглавна секција

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Претседателот Доналд Трамп јавно го притиска главниот обвинител Пам Бонди, велејќи дека недостатокот на кривични обвиненија против главните противници „го убива нашиот углед и кредибилитет“, пренесува Политико. „Не можеме повеќе да одложуваме“,...
Повеќе
Македонија

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези

На 20.09.2025 во 18:00 часот полициски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода Џ.К.(50) и А.А.(43), двајцата од Република Турција, со привремен престој во Скопје. Тие се сомничат дека на плац во Горно Нерези, скопско, предизвикале пожар....
Повеќе
Подглавна секција

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон

Претседателот Доналд Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон, највисокото цивилно одликување во земјата, трето такво признание што го објави овој месец, пренесува Асошиејтед...
Повеќе

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Британскиот премиер, Кир Стармер, штотуку го објави признавањето на палестинската држава од страна на Велика Британија, што се смета за голема промена во надворешната политика на Велика Британија, иако...

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон

Лишен од слобода маж од Кондово поради палење на автомобил со бензин, одреден му е притвор

ОЈО поведе истражна постапка против едно лице од Неготино за уцена и закани кон градоначалникот

Кристофер Нолан избран за претседател на Американското здружение на режисери

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон